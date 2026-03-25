Nga tung đòn UAV lớn nhất từ trước tới nay vào Ukraine

Theo Không quân Ukraine, làn sóng tấn công bắt đầu từ tối 23/3, với 392 UAV tầm xa, sau đó tiếp tục dồn dập với 556 chiếc nữa trước 18 giờ ngày 24/3. Phần lớn trong số này là máy bay không người lái (UAV) cảm tử kiểu Shahed và các biến thể tấn công tương tự.

UAV Shahed đã trở thành vũ khí chủ lực trong các chiến dịch tấn công bằng UAV quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 906 UAV, đạt tỷ lệ đánh chặn khoảng 95,5% nhờ huy động toàn bộ hệ thống phòng không, từ tiêm kích có người lái, UAV đánh chặn, thiết bị tác chiến điện tử cho đến các tổ hợp phòng không mặt đất.

Tuy nhiên, quy mô khổng lồ của đợt tấn công khiến nhiều mục tiêu vẫn bị xuyên thủng. Ukraine xác nhận có ít nhất 42 UAV Shahed đánh trúng mục tiêu, cùng với 6 đòn tấn công bằng tên lửa hành trình và đạn đạo. Các cuộc tấn công được mô tả là nhằm vào hạ tầng trọng yếu, trải rộng từ miền bắc (Chernihiv, Sumy) tới khu vực trung tâm và cả thủ đô Kiev.

Đây là lần đầu tiên Nga tiến gần mốc 1.000 UAV trong một ngày. Trước đó, kỷ lục cao nhất được ghi nhận là 728 chiếc vào tháng 7/2025. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết một đợt tấn công khác vào tháng 9/2025 đạt khoảng 810 UAV, nhưng số UAV Shahed thực tế chỉ khoảng một nửa.

Giới phân tích cho rằng Nga đang thay đổi chiến thuật, chuyển sang tích trữ UAV trong nhiều ngày rồi phóng theo từng đợt lớn nhằm gây quá tải hệ thống phòng không Ukraine. Không chỉ sử dụng Shahed, loại UAV do Iran thiết kế và được Nga sản xuất nội địa, Moscow còn kết hợp các UAV mồi nhử như Gerbera để đánh lừa radar và tiêu hao đạn đánh chặn.

Ngoài ra, Nga cũng triển khai các mẫu UAV giá rẻ hơn như Italmas, được chế tạo đơn giản bằng vật liệu như ván ép, giúp giảm chi phí nhưng vẫn đủ khả năng mang đầu đạn. Cách tiếp cận này cho phép Nga duy trì số lượng lớn UAV, tạo áp lực liên tục lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Những diễn biến mới nhất củng cố lo ngại rằng Nga đang tăng tốc sản xuất UAV quy mô lớn. Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi từng cảnh báo Moscow có thể hướng tới năng lực sản xuất tới 1.000 UAV Shahed mỗi ngày.