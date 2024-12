Nga nói với nhà báo Mỹ điều kiện để có hòa bình ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Russian Foreign Ministry Press Service

Trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson được công bố ngày 5/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Tổng thống Nga Putin thường bị cáo buộc sai sự thật là từ chối đàm phán với Ukraine.

Hai năm trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với chính quyền Moscow của ông Putin, có vẻ dựa trên cơ sở là ông Zelensky cùng phương Tây có thể áp đặt các điều kiện của một thỏa thuận đình chiến, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Trước tiên, tại sao không bảo ông ấy [ông Zelensky] công khai hủy bỏ lệnh cấm đó? Đây sẽ là tín hiệu cho thấy ông ấy muốn đàm phán", Ngoại trưởng Nga nói.

Khi được hỏi về các điều kiện mà Nga có thể chấp nhận để có hòa bình ở Ukraine, ông Lavrov dẫn lời phát biểu của ông Putin hồi tháng 6, trong đó Tổng thống Nga nêu rõ lập trường của Moscow: Ukraine sẽ phải rút quân khỏi các vùng mà Nga đã sáp nhập (sau khi trưng cầu dân ý), đảm bảo quyền lợi của người nói tiếng Nga và trở thành một quốc gia trung lập, không có vũ khí hạt nhân.

“Nguyên tắc chính là Ukraine không liên minh quân sự", ông Lavrov nói với nhà báo Mỹ. “Không NATO. Hoàn toàn không. Không căn cứ quân sự, không có cuộc diễn tập quân sự nào trên lãnh thổ Ukraine với sự tham gia của binh sĩ nước ngoài".

Quân đội Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh: Sputnik

Moscow cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà Ukraine tiếp tục phân biệt đối xử với ngôn ngữ, truyền thông và văn hóa Nga, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Chúng tôi không chơi trò 2 mặt", ông Lavrov nói. “Những gì Tổng thống Putin công bố là mục tiêu của chiến dịch. Đó là điều hợp lý. Hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trước hết là các quyền: Quyền ngôn ngữ, quyền của các dân tộc thiểu số, quyền tôn giáo".

Các mục tiêu của Nga cũng “hoàn toàn phù hợp” với các nguyên tắc của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), tổ chức mà Mỹ cũng là thành viên, Ngoại trưởng Nga lưu ý. OSCE đã nhiều lần tuyên bố, không ai nên mở rộng an ninh của mình bằng cách làm tổn hại đến an ninh của người khác và không tổ chức nào trong phạm vi của OSCE có thể khẳng định quyền thống trị, ông Lavrov nhắc lại với Carlson.

“NATO đã làm điều hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, chúng tôi có tính chính danh trong lập trường của mình", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng phương Tây liên tục tuyên bố “không có Ukraine thì không bàn về Ukraine", nhưng lại vi phạm tuyên bố này trong các liên lạc bí mật, đồng thời ngầm tìm cách định đoạt số phận của Nga mà không có Nga. Đó là điều Moscow không thể và sẽ không chấp nhận.

Nguyên tắc "không có Ukraine thì không bàn về Ukraine" từng được chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - Andriy Yermak - nhắc đến đầu tháng 1/2022, ngay trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và tất cả các đối tác phương Tây của chúng tôi rằng bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đất nước chúng tôi và an ninh của đất nước sẽ không được thảo luận nếu không có sự tham gia của Ukraine. Và trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, nguyên tắc 'không có Ukraine thì không bàn về Ukraine' sẽ được tuân thủ", ông Yermak nói.

