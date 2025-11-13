Nga lên tiếng vụ đài BBC đưa tin thiên lệch về ông Trump

Trả lời phỏng vấn đài Sputnik hôm 12-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi việc đài BBC (Anh) bóp méo những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vụ bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021 là một “tội tày trời”.

Bà Zakharova cho rằng đài BBC đã bóp méo những phát ngôn của ông Trump liên quan vụ bạo loạn Điện Capitol bằng cách cắt ghép chúng.

Theo bà Zakharova, BBC “đã cắt xén bài phát biểu của ông ấy [tức ông Trump] một cách nghiêm trọng tới mức tạo ấn tượng rằng vào thời điểm phát sóng, ông ấy gần như đang kêu gọi, hoặc ít nhất là tán thành, những sự kiện diễn ra sau cuộc bầu cử [năm 2021] – khi ông ấy đã cạnh trạnh với ông [Joe] Biden; rằng ông ấy bị cho là ủng hộ những gì xảy ra sau đó trong và xung quanh Điện Capitol”.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng xét tới việc BBC có trụ sở và làm việc tại Anh – nơi tự hào là “đại diện cho một nền báo chí tự do, độc lập trong môi trường mà sự kiểm duyệt bị cấm” – thì “đây là một tội tày trời”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Tôi coi đây là một tội ác thông tin thực sự. Đặc biệt là khi tình hình căng thẳng như vậy, và đặc biệt khi chúng ta hiểu rằng số phận của một con người, một quốc gia và một dân tộc sẽ phụ thuộc vào những tư liệu này” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Đài BBC đang đối diện áp lực lớn. Nguồn cơn xuất phát từ bộ phim tài liệu mang tên “Trump: Cơ hội thứ hai?” được đài này phát hồi tháng 10-2024. Trong đó, các phát ngôn của ông Trump đã bị cắt ghép. Chủ tịch BBC Samir Shah gọi đây là “sai lầm trong phán đoán” của biên tập viên khi chỉnh sửa lời nói của ông Trump.

Trước áp lực dư luận, Tổng Giám đốc BBC Tim Davie và giám đốc điều hành mảng tin tức của đài là bà Deborah Turness đã đồng loạt từ chức hôm 9-11.

Ngày 10-11, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump gửi thư cho BBC, hạn cho đài này tới ngày 14-11 phải gỡ toàn bộ nội dung có chứa những phát ngôn đã bị cắt ghép mà đài này giới thiệu là lời của ông Trump nói vào ngày xảy ra vụ bạo loạn Điện Capitol – ngày 6-1-2021.

Nhóm luật sư của ông Trump cáo buộc những thông tin bịa đặt của BBC, vốn được phát tán rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội và tiếp cận hàng chục triệu người trên khắp thế giới, đã khiến ông Trump chịu tổn thất nặng nề cả về tài chính và danh tiếng.

Nhóm luật sư cảnh báo “nếu BBC không tuân thủ, Tổng thống [Trump] sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi các quyền hợp pháp và công bằng đối với bản thân ông, trong đó có việc đệ đơn kiện đòi khoản bồi thường không dưới 1 tỉ USD”.

Nếu bị khởi kiện, nhiều khả năng đài BBC sẽ không đủ khả năng chi trả tiền bồi thường khoản tiền 1 tỉ USD, theo đài CNN.

Tuy nhiên, tờ The New York Times chỉ ra một số vấn đề có thể cản trở phía ông Trump khởi kiện BBC. Các luật sư của ông Trump muốn nộp đơn kiện tại Mỹ, thay vì ở Anh vì đã quá thời hạn khiếu nại tội phỉ báng (thời hạn ở Anh là 1 năm). Tuy nhiên, BBC có thể lập luận rằng Florida không phải là khu vực tài phán thích hợp để xét xử vụ kiện này.