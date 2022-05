Israel: Ông Putin xin lỗi về bình luận gây tranh cãi của Ngoại trưởng Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời xin lỗi về tuyên bố gây tranh cãi của Ngoại trưởng Nga, theo báo Nga RT.

Ông Putin gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Sochi vào năm ngoái.

Ông Putin gửi lời xin lỗi tới Thủ tướng Naftali Bennett trong cuộc điện đàm vào ngày 5.5, văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố gây tranh cãi khi nói rằng trùm phát xít Adolf Hitler có thể có "dòng máu Do Thái" và “một số người bài Do Thái hăng hái nhất thường là người Do Thái”.

"Thủ tướng đã chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về bình luận của Ngoại trưởng Lavrov và cảm ơn ông Putin vì đã làm rõ quan điểm đối với người dân Do Thái", văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết thêm.

Điện Kremlin hiện chưa bình luận về thông tin này. Điện Kremlin ngày 5.5 nói hai nhà lãnh đạo Nga và Israel đã thảo luận về “tầm quan trọng của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sắp tới đối với hai nước”.

“Ông Putin nhắc lại rằng trong số 6 triệu người Do Thái bị tra tấn trong các trại tử thần và bị Đức quốc xã giết hại trong các chiến dịch trừng phạt, 40% là công dân Liên Xô", văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết. "Về phần mình, Thủ tướng Naftali Bennett nêu bật đóng góp quyết định của Hồng quân Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa Quốc xã".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố gây tranh cãi vào ngày 1.5, khi trả lời phỏng vấn truyền thông Italia. Ông Lavrov khi đó nói chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine vẫn là các mục tiêu chính.

Một phóng viên đề cập đến việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái, khiến ông Lavrov đưa ra bình luận gây tranh cãi.

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho rằng bình luận này là "không thể tha thứ, phiến diện và sai sót lịch sử khủng khiếp". Thủ tướng Israel Bennett chỉ trích những bình luận đó là "dối trá", buộc tội người Do Thái về "những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử" nhằm vào họ.

