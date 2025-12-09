Nga kết án 4 binh sĩ đánh chết đồng đội người Mỹ

Tòa án Quân sự Đồn trú Donetsk ngày 8/12 kết tội 12 năm tù với thiếu tá Vitaly Vansyatsky và trung úy Andrei Iordanov; 11 năm tù với trung sĩ Vladislav Agaltsev. Cả ba đều bị tước quân hàm. Binh sĩ thứ tư Vladimir Bashin bị kết án 1,5 năm tù vì che giấu tội ác. 4 người bị cáo buộc đã giết Russell Bonner Bentley III, 64 tuổi, người Mỹ chuyển tới Donbass sinh sống năm 2014.

Russell Bonner Bentley III trong ảnh đăng trên mạng xã hội X ngày 4/4/2024. Ảnh: X/Russell Bentley

Bentley, người tự nhận là "cao bồi Donbass", từng chiến đấu cho tiểu đoàn Vostok của Nga đóng tại Donetsk trong ba năm và nhập tịch Nga năm 2020. Ông thường xuyên đăng bài ca ngợi binh lính Nga trên mạng xã hội và tự nhận mình là người Mỹ duy nhất chiến đấu cho Nga.

Ông mất tích hồi tháng 4/2024 sau khi đi khảo sát hiện trường một vụ pháo kích tại trung tâm Donestk. Hai binh sĩ phát hiện Bentley đang chuẩn bị quay phim hiện trường và nghi ngờ ông là gián điệp người Mỹ. Khi họ yêu cầu xem xét giấy tờ tùy thân, Bentley đã giải thích mình làm việc cho hãng thông tấn nhà nước Sputnik của Nga.

Họ đưa ông về sở chỉ huy và giam giữ, đánh đập, tra tấn Bentley cho tới chết. Sau đó, họ đưa xác ông vào ôtô và cho nổ tung, tạo hiện trường giả giống một vụ pháo kích. Hôm sau, hai người này yêu cầu binh sĩ thứ tư tiêu hủy xác. Ủy ban điều tra Nga cho biết 4 binh sĩ đều nhận tội và bày tỏ hối hận.

Tòa án ra lệnh bồi thường 65.000 USD cho vợ ông Bentley, bà Lyudmila Bentley, giáo viên tiếng Anh địa phương. Hai người đã kết hôn năm 2017.