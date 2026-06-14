Nga giáng đòn không kích dữ dội bằng "búa tạ" FAB-3000, đánh trúng loạt cứ điểm Ukraine tập kết binh sĩ

FAB-3000 của Nga là bom có tổng khối lượng lên tới 3 tấn. Moscow đã đưa vũ khí này vào sản xuất hàng loạt. Nguồn Warfiles.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng trinh sát Nga đã phát hiện các địa điểm đóng quân tạm thời của một số đơn vị Ukraine, gồm: Lữ đoàn Tấn công Sơn cước độc lập số 10 tại khu vực Rai-Alexandrovka; Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 63 gần Shchurov; Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 60 tại khu vực Liman.

Sau khi xác định mục tiêu, Bộ chỉ huy Nga đã quyết định sử dụng máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga để tiến hành không kích.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đòn tấn công được thực hiện bằng nhiều loại bom dẫn đường khác nhau, bao gồm FAB-250-270, FAB-500 và FAB-3000, tất cả đều được trang bị mô-đun lượn và hiệu chỉnh quỹ đạo (UMPK), cho phép bom tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa với độ chính xác cao.

Theo phía Nga, các cuộc không kích đã đánh trúng những địa điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine.

"Quyết định tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu đối phương đã được phát hiện bằng bom hàng không FAB-250-270, FAB-500 và FAB-3000 có gắn mô-đun lượn và hiệu chỉnh quỹ đạo. Kết quả, các địa điểm đóng quân tạm thời của đối phương đã bị đánh trúng, điều này được xác nhận bằng các phương tiện giám sát khách quan theo thời gian thực", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tuyên bố không nêu con số thương vong hoặc thiệt hại cụ thể của phía Ukraine.