Đánh bom thư rúng động Moscow, đại tá Nga thoát chết trong gang tấc

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ video do Meduza đăng tải

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn nguồn cơ quan thực thi pháp luật cho biết thêm rằng, một nhân viên giao hàng đã mang một bưu kiện đến nhà ông Pinchuk ở ngoại ô Moscow. Gói hàng sau đó phát nổ ngay tại hiện trường.

Kênh Telegram Shot, được cho là có liên hệ với lực lượng an ninh Nga, cho biết ngôi nhà của gia đình ông Pinchuk nằm tại thị trấn Shchapovo, thuộc khu vực New Moscow.

Ông Pinchuk may mắn không bị thương nghiêm trọng nhờ kịp thời ẩn nấp phía sau một cánh cửa bọc thép. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các thành viên trong gia đình ông không có mặt tại nhà.

Trả lời kênh Telegram Baza, được cho là có liên hệ với các cơ quan an ninh Nga, ông Pinchuk cho biết mình chỉ bị chấn động nhẹ.

Hãng TASS dẫn nguồn cơ quan an ninh cũng khẳng định tính mạng của ông không gặp nguy hiểm.

Andrei Pinchuk là đại tá nghỉ hưu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Trong những năm đầu thập niên 2000, ông từng làm việc trong bộ máy an ninh của vùng ly khai Transnistria.

Sau đó, ông Pinchuk tham gia chiến sự tại vùng Donbass cùng lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Ngày 17/7/2014, ông Pinchuk trở thành người đứng đầu cơ quan an ninh của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng (DPR/DNR) và giữ chức vụ này cho đến ngày 1/3/2015.

Ông cũng là một trong những lãnh đạo của Liên minh Tình nguyện viên Donetsk, một tổ chức xã hội quy tụ các cựu chiến binh và những người từng tham chiến tại Donbass.

Theo các nguồn tin Nga, ông Pinchuk tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự quy mô lớn của Nga tại Ukraine sau khi cuộc xung đột toàn diện bùng nổ vào tháng 2/2022.

Hiện giới chức Nga chưa công bố thủ phạm đứng sau vụ nổ cũng như chưa xác nhận liệu đây có phải là một âm mưu ám sát nhằm vào cựu quan chức ly khai này hay không.

Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào những nhân vật có liên quan đến lực lượng ly khai thân Nga và chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.