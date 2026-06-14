Ukraine tuyên bố đánh trúng tổ hợp nhiên liệu lớn nhất miền Nam nước Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đơn vị tác chiến đặc biệt Alpha, phối hợp với Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) và Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào tổ hợp dầu khí Tamanneftegaz tại vùng Krasnodar, khu vực miền Nam nước Nga giáp Biển Đen.

Theo SBU, các máy bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng 5 bồn chứa nhiên liệu cùng 2 cơ sở bốc dỡ dầu tại cảng. Cơ quan này mô tả Tamanneftegaz là “tổ hợp trung chuyển hydrocacbon lớn nhất miền Nam nước Nga”.

Dấu hiệu cháy tại nhà ga khí dầu mỏ hóa lỏng Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar Krai của Nga được kênh Telegram Exilenova+ ghi nhận. Ảnh: Exilenova+/Telegram

SBU cho biết các đám cháy cũng bùng phát tại khu vực bãi đỗ xe vận tải hàng hóa và hệ thống kho bãi của cơ sở này. Ngoài ra, một số vị trí phòng không của Nga bảo vệ tổ hợp cũng bị tấn công.

Trước đó, Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận xảy ra hỏa hoạn tại một cảng biển thuộc huyện Temryuk. Theo quan chức này, vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Giới chức Nga cho biết đã huy động 96 nhân sự cùng hơn 30 phương tiện, trong đó có các đơn vị thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, để khống chế đám cháy.

Hiện chưa có nguồn tin độc lập xác minh mức độ thiệt hại thực tế tại cơ sở này.

Tamanneftegaz là một trong những trung tâm xử lý khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn nhất của Nga, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xuất khẩu năng lượng qua khu vực Biển Đen và biển Azov. Tổ hợp này sở hữu các kho chứa propane và butane quy mô lớn, đồng thời từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.