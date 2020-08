Nga công bố thông tin mới về vaccine Covid-19: "Sputnik V" có gì đặc biệt?

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 12:15 PM (GMT+7)

Giới chức Nga đã công bố thông tin đặc biệt về vaccine Covid-19 "Sputnik V" trong bối cảnh các nước phương Tây vẫn hoài nghi về độ an toàn của loại vaccine này.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 20:57 21/08/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc21/08/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Việt Nam Mỹ Nga Bra-xin Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Hãng Sputnik hôm 20/8 đưa tin, Viện nghiên cứu Gamaleya và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đã công bố thông tin về vaccine Covid-19 Sputnik V trên trang web chính thức của vaccine này.

Thông tin về Sputnik V bao gồm các ấn phẩm khoa học về lịch sử của vaccine dựa trên cách tiếp cận được sử dụng cho Sputnik V, các thử nghiệm lâm sàng, nền tảng công nghệ và độ an toàn của vaccine.

Sputnik V, vaccine ngừa Covid-19 do Viện Gamaleya nghiên cứu và được tuyên bố là có thể tạo khả năng miễn dịch chống virus SARS-CoV-2 trong tối đa 2 năm, được phát triển dựa trên adenovirus - loại virus gây cảm lạnh thông thường.

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu Nga tác động tới virus này, khiến nó trở nên vô hại và không thể tái tạo khi vào trong cơ thể người. Sau đó, họ cấy bộ gene của virus SARS-CoV-2 vào adenovirus. Khi vaccine Sputnik V được tiêm cho một người, các tế bào bắt đầu sản xuất protein gai của virus SARS-CoV-2. Các protein gai này sẽ kích thích hệ thống miễn dịch sản sinh ra kháng thể và kích hoạt các tế bào tiêu diệt virus SARS-CoV-2.

Theo thông tin mới công bố, điều khiến vaccine Covid-19 của Nga đặc biệt là việc Sputnik V dựa trên 2 loại huyết thanh Ad5 và Ad26. Ảnh: RIA Novosti

Theo các thông tin về Sputnik V do Viện Gamaleya và RDIF công bố, phương pháp dựa trên adenovirus đã được chứng minh bởi hơn 75 công bố quốc tế và hơn 250 thử nghiệm lâm sàng. Nó không gây ra tác động xấu lâu dài về sức khỏe: Không gây nguy cơ về ung thư và không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Viện Gamaleya không phải là tổ chức duy nhất từng sử dụng phương pháp dựa trên adenovirus để phát triển cấy ghép virus Corona. Các công ty như CanSino (Trung Quốc), Johnson & Johnson (Mỹ) và Đại học Oxford (Anh) cũng sử dụng phương pháp này.

Theo thông tin mới công bố, điều khiến vaccine Covid-19 của Nga đặc biệt là việc Sputnik V dựa trên 2 loại huyết thanh Ad5 và Ad26, giúp vaccine có lợi thế rõ ràng hơn so với phương pháp tiếp cận một vector (vật chủ trung gian). Vaccine Sputnik V bao gồm 2 mũi tiêm được thực hiện trong khoảng thời gian khoảng 3 tuần.

Bình luận về tốc độ phát triển vaccine của các nhà khoa học Nga, Phó giám đốc phụ trách công tác khoa học tại Viện Gamaleya nhấn mạnh, vaccine Covid-19 của Nga không phải được tạo ra chỉ trong 5 tháng, như những người chỉ trích hay nói, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu diễn ra trong nhiều thập kỷ. Các nhà khoa học đã hoàn thiện phương pháp tiếp cận này dựa trên việc phát triển vaccine Ebola và MERS.

Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành của RDIF, cho biết RDIF có kế hoạch bổ sung thông tin mới về Sputnik V lên trang web chính thức trong tương lai. Loại vaccine này sẽ sớm được chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lần 3, với sự tham gia của 4 vạn người.

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về vaccine Covid-19 mới, bao gồm cả nền tảng và cơ sở để phát triển Sputnik V. RDIF và Viện Gamaleya cố gắng minh bạch tối đa về các chi tiết trong phát triển vaccine. Mọi thông tin sẽ được đăng tải trên trang web "sputnikvaccine.com". Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã quan tâm tới Sputnik V. Không chỉ trong nước mà cả người dân nước ngoài cũng quan tâm tới vaccine này. Trang web chính thức của vaccine đã ghi nhận nhiều đợt truy cập từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chúng tôi sẽ bổ sung nội dung mới về vaccine trong tương lai", ông Kirill Dmitriev nói.

RDIF là quỹ tài sản của Nga được thành lập năm 2011 để thực hiện đầu tư đồng thời, chủ yếu ở Nga, cùng các nhà đầu tư tài chính và chiến lược quốc tế có uy tín. Các công ty trong danh mục đầu tư của RDIF sử dụng hơn 800.000 lao động và tạo ra doanh thu tương đương hơn 6% GDP của Nga. RDIF đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược chung với các nhà đầu tư quốc tế hàng đầu từ hơn 18 quốc gia với tổng trị giá hơn 40 tỷ USD.

Vaccine Covid-19 Sputnik V của Nga. Ảnh: RDIF

Tuần trước, Nga tuyên bố đăng ký vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới, có tên là Sputnik V. Loại vaccine này được đánh giá cao bởi các nhà dịch tễ học hàng đầu ở Trung Quốc cũng như nhiều nước ở châu Á, Mỹ Latinh - các quốc gia bày tỏ sự quan tâm tới Sputnik V.

Theo ông Dmitriev, RDIF và các đối tác sản xuất Sputnik V đã nhận được yêu cầu từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ về vaccine Covid-19. Tổng số lượng đặt hàng đã lên tới 1 tỷ liều Sputnik V.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây tỏ ra hoài nghi về tính an toàn và hiệu quả của vaccine Covid-19 Nga. Lý do các nước phương Tây viện dẫn là do vaccine Nga được sản xuất trong thời gian quá ngắn và thông tin thiếu minh bạch.

Nguồn: http://danviet.vn/nga-cong-bo-thong-tin-moi-ve-vaccine-covid-19-sputnik-v-co-gi-dac-biet-5020202...Nguồn: http://danviet.vn/nga-cong-bo-thong-tin-moi-ve-vaccine-covid-19-sputnik-v-co-gi-dac-biet-50202021812132297.htm