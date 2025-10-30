Nga cảnh báo quốc gia EU vùng Baltic leo thang căng thẳng

Vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm ở cực tây của Nga, bao quanh là các nước thành viên NATO. Ảnh: RT.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh “không nên có bất kỳ nghi ngờ nào” rằng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích của vùng lãnh thổ nằm ở cực tây này của Nga.

Tuyên bố được Nga đưa ra sau khi Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đề xuất áp đặt các hạn chế lâu dài đối với hoạt động trung chuyển đến Kaliningrad, viện dẫn lo ngại về việc buôn lậu bằng các khinh khí cầu được cho là xuất phát từ Belarus – đồng minh thân cận của Nga.

Bà Zakharova nhắc lại rằng Lithuania – quốc gia thành viên EU ở vùng Baltic – có nghĩa vụ đảm bảo tuyến trung chuyển không bị cản trở, theo thỏa thuận năm 2002 giữa Nga và EU. “Nga sẽ bằng mọi cách bảo vệ lợi ích và an toàn ở vùng lãnh thổ cực tây này”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, nằm giữa Lithuania và Ba Lan – hai quốc gia cũng thuộc liên minh quân sự NATO. Vùng Kaliningrad phụ thuộc vào các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua lãnh thổ Lithuania để kết nối với lãnh thổ chính của Nga. Sau khi xung đột ở Ukraine leo thang năm 2022, Lithuania từng chặn việc trung chuyển hàng hóa nằm trong danh mục bị EU trừng phạt, khiến Moscow cáo buộc Lithuania “phong tỏa” khu vực này. Tranh chấp sau đó được giải quyết một phần và các tuyến đường sắt được khôi phục, với ít nhất hai cửa khẩu vẫn mở cho xe cộ và người dân.

Trước đó, Lithuania cũng thông báo đình chỉ vô thời hạn các cửa khẩu biên giới với Belarus từ ngày 29/10, viện dẫn mối đe dọa từ các “khinh khí cầu buôn lậu”. Phía Belarus chỉ trích động thái này là đột ngột và gây bất lợi cho người qua lại biên giới, khiến hành khách rơi vào tình trạng bất định.

Biện pháp của Lithuania được đưa ra giữa lúc xuất hiện hàng loạt vụ việc liên quan đến các khinh khí cầu nhỏ bị cho là được sử dụng để vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới. Giới chức Lithuania cho biết các khinh khí cầu này được thả từ lãnh thổ Belarus và đã gây gián đoạn hoạt động hàng không, trong đó có việc trì hoãn các chuyến bay tại sân bay quốc tế Vilnius.