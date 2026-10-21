Nga cảnh báo khoảng trống nguy hiểm trong kiểm soát vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hiệp ước New START, thỏa thuận song phương cuối cùng còn lại nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga, đã hết hạn hồi tháng 2-2026, mà không được gia hạn hoặc thay thế.

Được ký vào năm 2010 và gia hạn năm 2021, hiệp ước này giới hạn mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 phương tiện phóng được triển khai, đồng thời quy định các biện pháp minh bạch và xác minh tại chỗ.

Theo Moscow, sau khi hiệp ước hết hạn, Nga đề nghị duy trì các giới hạn về đầu đạn thêm một năm nữa nếu Washington có hành động tương ứng. Tuy nhiên, sáng kiến này không nhận được phản hồi từ phía Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên hôm 20-10-2026, ông Peskov cho biết, Nga tin rằng các cuộc đàm phán phải được nối lại cấp bách. “Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng”, ông nói, “Lần đầu tiên sau một thời gian dài, thế giới không có khuôn khổ pháp lý dựa trên hiệp ước này”.

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả tình hình là “cực kỳ nguy hiểm”. Ông Peskov kêu gọi sớm khởi động đàm phán, đồng thời cảnh báo tiến trình này chắc chắn sẽ phức tạp và kéo dài.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai cũng phải bao gồm Trung Quốc. Vào tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, Washington sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán ba bên với Bắc Kinh và Moscow.

Hôm 19-10, Tổng thống Trump cho biết, ông sẵn sàng thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng tới tại Trung Quốc.