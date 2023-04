Nga đã khắc chế được bom thông minh JDAM Mỹ cung cấp cho Ukraine?

JDAM là loại bom thông minh dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS.

Theo tờ Politico, JDAM là loại bom thông minh được Mỹ thiết kế để "ném và quên", nghĩa là phi công chỉ cần nhấn nút và quả bom sẽ tự định hướng để rơi xuống mục tiêu dựa vào hệ thống định vị GPS.

Tuy nhiên, đây cũng là một nhược điểm, do không có người điều khiển nên quả bom có thể rơi trượt mục tiêu nếu bị đối phương can thiệp vào tín hiệu truyền đi giữa quả bom và vệ tinh.

Điều này đã xảy ra ở chiến trường Ukraine, nơi Nga được cho là đã huy động tới chiến trường các hệ thống tác chiến điện tử tối tân nhất. Trong một số trường hợp khác, bom JDAM gặp trục trặc kỹ thuật, rơi xuống mục tiêu nhưng không phát nổ, tờ Politico tiết lộ.

Lầu Năm Góc bắt đầu gửi bom JDAM tới Ukraine từ tháng 12/2022. JDAM thực chất là thiết bị tích hợp, biến những quả bom thông thường trở thành bom thông minh. Quân đội Ukraine sử dụng loại bom này để tấn công các mục tiêu quân sự Nga với độ chính xác cao gấp nhiều lần bom thông thường.

Mỹ còn cung cấp cho Ukraine phiên bản bom JDAM-ER, nghĩa là bom thông minh được tăng tầm tấn công nhờ được trang bị thêm đôi cánh để có thể liệng tới mục tiêu.

Nhưng loại vũ khí này có hiệu suất chiến đấu không đạt kì vọng, nhiều lần tấn công trượt mục tiêu ở Ukraine, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên xác nhận.

Trong một số trường hợp, ngòi nổ của bom không hoạt động khi quả bom được ném khỏi máy bay, khiến chúng không thể phát nổ.

Vấn đề lớn hơn là việc Nga sử dụng hệ thống gây nhiễu tín hiệu GPS để gây gián đoạn trong việc xác định mục tiêu của bom JDAM.

"Bom JDAM cần duy trì tín hiệu định vị thông qua vệ tinh để có thể tấn công trúng mục tiêu. Nga đã can thiệp khiến tín hiệu truyền tới quả bom bị gián đoạn. Đó là lý do loại vũ khí này được sử dụng ở Ukraine có hiệu suất kém hơn so với ở các chiến trường khác", Mick Mulroy, cựu quan chức Lầu Năm Góc và từng là sĩ quan CIA, nói.

Boeing, hãng sản xuất bom JDAM, từ chối đưa ra bình luận. Bộ Quốc phòng Mỹ nói không thể cung cấp cho công chúng các thông tin về thiệt hại trong chiến đấu vì vấn đề an ninh.

