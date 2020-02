Nắng ấm mùa hè có diệt được dịch bệnh Covid-19?

Chuyên gia y tế Việt Nam nói gì? Các nghiên cứu khoa học đã được công bố cho thấy dịch do virus Corona thường có liên quan đến yếu tố thời tiết, tuy nhiên chưa có bằng chứng khoa học cho thấy Covid-19 bùng phát do thời tiết lạnh. TS. Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, Bộ Y tế cho biết, virus Corona có thể tồn tại lâu hơn ngoài môi trường trong điều kiện lạnh khô. "Thời tiết lạnh ẩm cũng có thể làm virus tồn tại lâu hơn ở môi trường và đặc biệt với thời tiết này, các cơ sở điều trị và lưu trú đều đóng kín cửa, tạo môi trường kín giúp virus có khả năng lây truyền", TS. Thái nói. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đến thời điểm này chưa có nghiên cứu khoa học đầy đủ nào cho thấy có mối liên hệ giữa thời tiết và nguyên nhân gây bùng phát dịch Covid-19. “Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, mọi giả thuyết đều ngoại suy từ virus Corona thường để đưa ra các nhận định về virus Corona chủng mới. Chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy thời tiết lạnh thì Covid-19 bùng phát” – TS. Cấp nói. TS. Nguyễn Trung Cấp dẫn chứng ở một số quốc gia, đang vào thời điểm nắng nóng như Iran, Thái Lan, Úc, nhưng dịch vẫn lây lan nhanh, thậm chí ở Iran đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong. Theo TS. Phạm Quang Thái, virus Corona tồn tại khá yếu ngoài môi trường và bị tiêu diệt dễ dàng bởi các chất sát trùng thông thường như cồn 70 độ, Cloramin B 0,5%, xà phòng… Do đó, người dân có thể dùng các chất tẩy rửa, sát khuẩn thông thường để làm sạch nhà cửa để bảo vệ bản thân và gia đình trước rất nhiều tác nhân nhiễm trùng chứ không chỉ riêng virus Corona. PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, đối với việc điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus Corona thì thời tiết nào cũng không bị ảnh hưởng. Bởi hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của các bệnh viện đã đáp ứng được yêu cầu. Hơn nữa, phòng điều trị tại các cơ sở y tế cũng kín gió, ấm về mùa đông, mát về mùa hạ nên công tác điều trị không ảnh hưởng. Diệu Thu