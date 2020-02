Covid-19, SARS, MERS đều gây tử vong ở nam giới cao hơn nhiều, tại sao?

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 20:00 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học cho rằng nam giới có nhiều khả năng nhiễm chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) hơn nữ giới là do yếu tố sinh học và lối sống.

Các y tá cổ vũ một bệnh nhân tại bệnh viện ở TP Vũ Hán. Ảnh: EFE

Trong khi trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, ít nhiễm dịch bệnh thì SARS-CoV-2 lại là mối đe dọa đối với người trung niên và người cao tuổi, nhất là ở nam giới.

Trong tuần này, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc công bố phân tích về các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cho đến nay. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng mặc dù tỉ lệ đàn ông và phụ nữ nhiễm dịch là ngang nhau nhưng tỉ lệ tử vong ở nam giới là 2,8%, nữ giới chỉ 1,7%.

Tỉ lệ tử vong của nam giới trong dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trước đây cũng không cân đối so với tỉ lệ tử vong của nữ giới.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học Annals of Internal Medicine, số lượng nữ giới nhiễm SARS ở Hồng Kông năm 2003 cao hơn số lượng nam giới. Thế nhưng, tỉ lệ tử vong ở nam giới lại cao hơn tới 50%.

Khoảng 32% nam giới nhiễm MERS tử vong, so với con số 25,8% ở nữ. Tỉ lệ nam thanh niên trưởng thành tử vong trong dịch cúm năm 1918 cũng cao hơn so với nữ giới cùng độ tuổi. Qua đó, các nhà khoa học cho biết một số yếu tố khiến đàn ông có nhiều khả năng nhiễm bệnh hơn so với phụ nữ là do yếu tố sinh học và một số yếu tố bắt nguồn từ lối sống.

Hệ miễn dịch của nữ giới tốt hơn nam giới?

Xét ở khía cạnh miễn dịch, nam giới bị xem là "phái yếu". Tiến sĩ Sabra Klein, chuyên nghiên cứu về sự khác biệt giới tính trong nhiễm virus và phản ứng tiêm chủng tại Trường y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, nhận định: "Đây là xu hướng mà chúng ta đã thấy trong nhiều bệnh về đường hô hấp. Nam giới dễ bị nhiễm bệnh hơn. Chúng tôi đã thấy điều tương tự với nhiều loại virus. Phụ nữ có hệ miễn dịch chống lại virus tốt hơn".

Cơ thể phụ nữ có các phản ứng miễn dịch mạnh hơn sau khi tiêm chủng và có các phản ứng miễn dịch giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ người trưởng thành khỏi mầm bệnh mà họ tiếp xúc khi còn nhỏ.

Bệnh nhân tại một bệnh viện dã chiến được chuyển đổi từ một trung tâm triển lãm ở Vũ Hán. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tiến sĩ Janine Clayton, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ tại Viện Sức khỏe Quốc gia cho biết: "Có một thứ gì đó về hệ miễn dịch của phụ nữ khiến họ có sức đề kháng tốt hơn".

Tuy nhiên, bà Janine Clayton cho biết: "Phụ nữ rất dễ mắc các bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp và lupus ban đỏ. Khi nhiễm bệnh, hệ miễn dịch sẽ bị rối loạn và tấn công các tế bào của cơ thể. Gần 80% những người mắc bệnh tự miễn là phụ nữ".

Các chuyên gia lưu ý nguyên nhân phụ nữ có phản ứng miễn dịch mạnh hơn hiện chưa được làm rõ và vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

Một giả thuyết khác cho rằng phụ nữ có hệ miễn dịch tốt hơn sẽ mang lại khả năng sống sót cao cho con của họ, chúng sẽ hấp thụ kháng thể từ sữa mẹ, giúp ngăn ngừa bệnh tật trong quá trình hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh đang phát triển.

Một yếu tố sinh học khác có thể ảnh hưởng tới hệ miễn dịch đó là nội tiết tố nữ estrogen dường như đóng vai trò miễn dịch. Trên thực tế, phụ nữ mang 2 nhiễm sắc thể X, có chứa các gien liên quan đến miễn dịch, nam giới chỉ mang 1 nhiễm sắc thể X.

Do lối sống

Các hành vi sức khỏe khác nhau do giới tính cũng có thể đóng vai trò nhất định trong các phản ứng khác nhau đối với các bệnh lây nhiễm.

Một dược sĩ tại bệnh viện ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Ảnh: AP

Trung Quốc có số lượng người hút thuốc lá lớn nhất trên thế giới với 316 triệu người, chiếm gần 1/3 số người hút thuốc trên toàn cầu. Nước này tiêu thụ 40% thuốc lá trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ hơn 2% phụ nữ tại Trung Quốc hút thuốc, ít hơn nhiều so với nam giới.

Nam giới tại Trung Quốc cũng có tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và huyết áp cao hơn phụ nữ, cả 2 căn bệnh này đều làm tăng nguy cơ biến chứng sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Tỉ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở nam giới Trung Quốc cũng cao gần gấp đôi so với nữ giới.

Trong các nghiên cứu chưa được công bố, các nhà khoa học Trung Quốc nhận thấy những bệnh nhân được chẩn đoán bệnh trễ hoặc bị viêm phổi nặng trong lần chẩn đoán đầu tiên, có nguy cơ tử vong cao nhất. Một nghiên cứu trên 4.021 bệnh nhân cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện bệnh sớm, nhất là ở những người đàn ông lớn tuổi.

Chưa kể, một số nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới, ngay cả là nhân viên y tế, thường ít rửa tay hoặc sử dụng xà phòng hơn phụ nữ.

