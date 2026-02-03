Nắm trọng trách trong tay, nữ tướng Trung Quốc ‘rút ruột’ công trình bệnh viện

Vào một ngày cuối tháng 11/2014, Thiếu tướng Cao Tiểu Yến, chính ủy của Bệnh viện 309 (nay là Trung tâm y tế số 8 thuộc Bệnh viện quân y đa khoa Trung Quốc) đã bị bắt giữ vì “mắc nhiều sai phạm tại nơi công tác”.

Cao Tiểu Yến. Ảnh: Baijiahao Baidu

Đường binh nghiệp suôn sẻ hàng chục năm

Theo thông tin từ các trang Baike và Baijiahao Baidu, Cao Tiểu Yến sinh tháng 1/1957 tại huyện Thạch Lâu ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Do có năng khiếu thể thao từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp trung học, Cao được đặc cách tuyển vào quân đoàn số 47 thuộc Quân khu Lan Châu, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vào năm 1984, Cao được chuyển công tác về Học viện quân y số 4 (nay là Học viện quân y không quân Trung Quốc) tại thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây. Tại đây, Cao lần lượt kinh qua các chức vụ như Phó đội trưởng đội học viên; giám đốc Văn phòng Đảng ủy kiêm giám đốc Văn phòng chính trị; Phó Bí thư đoàn ủy.

Cao Tiểu Yến. Ảnh: Zhihu

Vào năm 1996, chồng của Cao Tiểu Yến, cũng là một sĩ quan, được đề bạt làm chỉ huy sư đoàn thuộc biên chế Cục Hậu cần Trung Quốc. Nhờ vậy, Cao được chuyển về thủ đô Bắc Kinh công tác. Trong giai đoạn từ năm 1996 – 2005, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Vụ Chính trị; trợ lý chính trị kiêm ủy viên Đảng ủy của Tổng cục Hậu cần Trung Quốc. Theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp khi đó tại Tổng cục Hậu cần Trung Quốc, Cao là người “không có nhiều tiền và cũng không có tâm tư xấu”.

Đến cuối năm 2005, Cao được đề bạt làm Chính ủy Bệnh viện 309 của quân đội Trung Quốc. Theo báo Global People, nhờ chức vụ này, Cao trở thành mục tiêu săn đón của những người muốn nhờ bà giúp đỡ, thậm chí nhiều việc đã được giải quyết “chỉ với một câu nói của Cao”.

Đến năm 2009, Bệnh viện quân y 309 được điều chuyển về Bộ Tổng tham mưu quân đội Trung Quốc quản lý. Cao vẫn giữ chức chính ủy của bệnh viện kiêm ủy viên Đảng ủy Ban quản lý và hỗ trợ thuộc Bộ Tổng tham mưu. Vào năm 2012, Cao được thăng quân hàm thiếu tướng.

Bệnh viện 309. Ảnh: Baijiahao Baidu

Lý do đột ngột "ngã ngựa"

Chỉ 2 năm sau khi nhận quân hàm tướng, cuối tháng 11/2014, Cao Tiểu Yến bị Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc bắt giữ vì “có nhiều sai phạm trong quá trình công tác tại Bệnh viện 309”.

Nguyên nhân chính khiến đường binh nghiệp hơn 40 năm của Thiếu tướng Cao tiêu tan là loạt đơn tố cáo trong nhiều năm của các cán bộ đã nghỉ hưu tại Bệnh viện 309. Theo đơn tố giác, chất lượng của nhiều ký túc xá dành cho cựu cán bộ ở khu phía bắc bệnh viện đã xuất hiện vấn đề do thi công kém chất lượng.

Cụ thể, các tòa nhà xây trong giai đoạn 1 của dự án ở phía bắc bệnh viện “có chất lượng hoàn hảo, nhưng những ký túc xá thuộc giai đoạn 2 lại được xây dựng một cách cẩu thả”. Theo phản ánh của các hộ gia đình sống tại những tòa ký túc xá số 6, 7, 8 và 9, được xây trong giai đoạn 2 của dự án, những công trình này “gặp một loạt vấn đề như cửa sổ của căn hộ bị lỗi, hệ thống chống thấm của mái nhà không đạt chuẩn dẫn đến tình trạng dột nóc nghiêm trọng”.

Theo Baike Baidu, sau khi Cao bị bãi nhiệm, lãnh đạo mới của Bệnh viện 309 đã mở cuộc điều tra “và phát hiện nhiều sai sót trong quá trình thi công cũng như nhiều vấn đề tham nhũng khác” trong dự án xây ký túc xá của bệnh viện, có liên quan trực tiếp đến những chỉ thị của nữ thiếu tướng họ Cao.