Tàu chiến 27 Rajab lộ diện giữa điểm nóng Hormuz, Iran gửi tín hiệu cảnh báo Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã giới thiệu tàu tấn công cao tốc mang tên 27 Rajab tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Tehran vào ngày 29/5.

Tàu cao tốc của Iran. Ảnh: AP

Con tàu được phát triển dựa trên học thuyết tác chiến hải quân lâu nay của Iran, vốn chú trọng sử dụng các tàu cỡ nhỏ, tốc độ cao và được trang bị hỏa lực mạnh để đối phó với các chiến hạm lớn hơn. Sự xuất hiện của tàu tấn công 27 Rajab diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm nóng chiến lược tại khu vực.

Theo một số nguồn tin, tàu cao tốc 27 Rajab có thiết kế thân ba khoang, có khả năng mang hai tên lửa hành trình với tầm bắn được cho là lên tới 700 km. Giới chức Iran cũng cho biết tàu có thể hoạt động trong điều kiện biển động với sóng cao khoảng 3 m, qua đó mở rộng phạm vi tác chiến tại Vịnh Ba Tư và các vùng biển lân cận.

Thời điểm công bố tàu mới được đánh giá là đáng chú ý khi diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ áp dụng cơ chế vận tải mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz và tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran trong khu vực. Vì thế, việc Tehran giới thiệu một phương tiện được thiết kế cho tác chiến hải quân bất đối xứng được xem là động thái mang ý nghĩa cả về quân sự lẫn chính trị.

Phát triển từ học thuyết “hạm đội muỗi”

Trong nhiều thập kỷ qua, IRGC đã theo đuổi chiến lược được các nhà phân tích gọi là “hạm đội muỗi” (Mosquito Fleet). Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc hải quân bằng tàu sân bay hay tàu khu trục cỡ lớn, Iran tập trung phát triển số lượng lớn tàu tấn công cao tốc có khả năng mang tên lửa và phối hợp tác chiến theo nhóm.

Chiến lược này đặc biệt phù hợp với môi trường tác chiến tại eo biển Hormuz, nơi tuyến hàng hải hẹp và mật độ tàu thuyền qua lại dày đặc. Theo các chuyên gia, những tàu nhỏ có tốc độ cao và khả năng cơ động lớn có thể tận dụng điều kiện địa lý để tiếp cận mục tiêu hoặc tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ.

Iran cho biết tàu tấn công 27 Rajab được thiết kế nhằm đáp ứng chính yêu cầu đó. Các đặc tính như tốc độ cao, khả năng cơ động và tầm bắn xa của tên lửa được cho là giúp con tàu có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách lớn trong khi vẫn duy trì khả năng sống sót.

Khác với Hải quân Iran (IRIN) vốn tập trung vào các tàu mặt nước cỡ lớn và tàu ngầm hoạt động xa bờ, Hải quân IRGC chủ yếu phụ trách an ninh tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Lực lượng này từ lâu đã nổi tiếng với việc sử dụng tàu cao tốc, tên lửa bờ biển và các chiến thuật tác chiến phi đối xứng.

Thông điệp chiến lược trong bối cảnh căng thẳng kéo dài

Giới quan sát cho rằng việc Iran ra mắt tàu tấn công 27 Rajab mang thông điệp chiến lược rõ ràng. Dù các nỗ lực ngoại giao giữa Tehran và Washington vẫn đang được duy trì, Iran dường như muốn khẳng định rằng nước này vẫn sở hữu những công cụ quân sự đủ sức gây sức ép đối với hoạt động quân sự và thương mại tại khu vực nếu đàm phán không đạt kết quả.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Trung Đông. Bất kỳ diễn biến nào ảnh hưởng đến an ninh hàng hải tại đây đều có thể tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu và tình hình an ninh khu vực.

Việc Iran giới thiệu 27 Rajab vào thời điểm hiện nay cho thấy nước này tiếp tục đầu tư vào các năng lực phục vụ kịch bản đối đầu trên biển, bất chấp nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Động thái này không chỉ nhằm gửi tín hiệu tới Mỹ mà còn tới các đối thủ trong khu vực và cộng đồng vận tải biển quốc tế.

Dù vẫn còn quá sớm để đánh giá năng lực tác chiến mà 27 Rajab mang lại, sự xuất hiện của con tàu tiếp tục phản ánh thực tế rằng cả Iran và các đối thủ của nước này vẫn song song chuẩn bị cho các kịch bản căng thẳng leo thang, ngay cả khi các cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc.