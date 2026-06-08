Bà chủ Vải áo dài Đất Lành bị khởi tố vì dùng AI sao chép thiết kế

Ngày 7/6, bà Ngọc bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM khởi tố, điều tra hành vi Xâm phạm quyền tác giả.

Vải áo dài Đất Lành là thương hiệu kinh doanh vải áo dài hoạt động nhiều năm tại TP HCM, chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối các dòng vải in họa tiết phục vụ khách hàng trên cả nước. Thương hiệu này phát triển mạnh trên mạng xã hội, xây dựng hệ thống đại lý và cộng tác viên rộng khắp.

Hoàng Thị Bích Ngọc bị khởi tố. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, từ nguồn tin ban đầu của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội, PC03 Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra, xác định bà Ngọc biết rõ bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị" của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã được cấp chứng nhận bảo hộ nhưng vẫn vi phạm.

Bà chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành bị cáo buộc đã sao chép hình ảnh, dùng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa file thiết kế để đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Hoạt động sản xuất hàng nhái được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với máy móc công suất lớn, có đầy đủ các bộ phận thiết kế, sản xuất, kho vận và kế toán. Sản phẩm được Ngọc quảng bá, tiêu thụ qua nhiều tài khoản mạng xã hội và hệ thống cộng tác viên trên nhiều tỉnh thành, tập trung nhiều nhất ở Hà Nội.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả kết luận sản phẩm vải áo dài do Đất Lành sản xuất có dấu hiệu sao chép hình thức thể hiện của bộ thiết kế đã được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc cùng tang vật. Ảnh: Công an TP HCM

Ngoài ra, khi vụ việc bị phát hiện, Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu, tin nhắn và bài đăng trên mạng xã hội cũng như nhóm nội bộ nhằm xóa dấu vết, đối phó cơ quan chức năng.

Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan.