Iran đã nhận được phản hồi của Mỹ với đề xuất mở lại eo biển Hormuz Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo nguồn tin, phản hồi của Mỹ liên quan đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz, đã được nhà trung gian Qatar chuyển cho Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối 29/9, khi ông Araghchi ghé thăm Doha trong ít giờ. Dự kiến, trong ngày hôm nay, giới chức Iran sẽ tiến hành các cuộc thảo luận và đánh giá về phản hồi của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan đến nội dung phản hồi, không được đề cập.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã bác bỏ đề xuất mà Iran đưa ra ngày 24/9 về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày kèm một số điều kiện, trong đó có điều khoản chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế của Mỹ chống Iran. Mặc dù vậy, ông Trump bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại giữa hai bên sẽ sớm được khôi phục, có thể là ngay trong tuần này.

Về phía Qatar, Bộ Ngoại giao nước này xác nhận đang thực hiện việc trung chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, kế hoạch nối lại các cuộc hòa đàm liên quan, không được nhắc đến.

Mỹ và Iran tiến hành vòng đàm phán chính thức cuối cùng tại Thụy Sĩ giữa tháng 6, ngay sau sự kiện hai nước ký Bản ghi nhớ Islamabad, còn gọi là thỏa thuận tạm thời về chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng, triển vọng hòa đàm đã “lâm vào ngõ cụt”, sau tuyên bố hôm 8/7 của Tổng thống Trump về vô hiệu hóa hoàn toàn thỏa thuận.

Ngày 22/9 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, đã có cuộc trao đổi gián tiếp không chính thức đầu tiên ở New York, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, dưới sự trung gian của Qatar. Tuy nhiên, không có bất kỳ đột phá hay thỏa thuận nào được tạo ra trong lần đối thoại này.