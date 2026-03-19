Ả Rập Saudi cảnh báo Iran "sức chịu đựng của vùng Vịnh có giới hạn"

Ông Faisal bin Farhan Al Saud hôm 19-3 đưa ra lời cảnh báo rằng Ả Rập Saudi và các quốc gia vùng Vịnh khác sở hữu "năng lực và tiềm lực rất đáng kể" có thể được huy động nếu họ "quyết định làm như vậy".

Ông cho rằng Iran đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho chiến lược tấn công các nước láng giềng trong khu vực, bất chấp những lời phủ nhận từ giới ngoại giao Tehran.

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Faisal bin Farhan Al Saud cảnh báo Iran rằng sức chịu đựng của vùng Vịnh là có giới hạn. Ảnh: Al Jazeera

Ông Faisal nhận định: "Mức độ chính xác trong việc nhắm trúng một số mục tiêu – như mọi người có thể thấy ở các nước láng giềng cũng như tại vương quốc của chúng tôi – cho thấy đây là hành động đã được tính toán, lên kế hoạch, tổ chức và tính toán cẩn thận".

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi nói: "Tôi sẽ không nêu rõ điều kiện nào sẽ châm ngòi cho hành động phòng vệ từ Ả Rập Saudi vì tôi nghĩ đó không phải là cách tiếp cận khôn ngoan để gửi tín hiệu đến Iran. Tôi hy vọng họ hiểu được thông điệp của cuộc họp hôm nay, nhanh chóng tính toán lại và ngừng tấn công láng giềng. Nhưng tôi hoài nghi việc họ có đủ sự khôn ngoan đó".

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi cũng chia sẻ rằng dù cuộc chiến rồi sẽ có ngày kết thúc, việc khôi phục quan hệ với Iran sẽ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều do niềm tin "đã hoàn toàn bị phá vỡ".

Ông nhận định: "Đây không phải là phản ứng bộc phát trước hoàn cảnh, buộc Iran phải tùy cơ ứng biến. Điều này đã được đưa vào kế hoạch giao tranh của họ, nhắm mục tiêu vào láng giềng để tạo sức ép lên cộng đồng quốc tế".

Lời cảnh báo của Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo diễn ra tại thủ đô Riyadh sáng 19-3 về cuộc xung đột.

Trước đó một ngày, Iran đã tấn công các cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh, bao gồm cơ sở khí đốt Ras Laffan của Qatar và cơ sở khí đốt Habshan của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Bộ Ngoại giao Qatar lên án và phản đối mạnh mẽ cuộc "tấn công trắng trợn" của Iran nhằm vào Khu công nghiệp Ras Laffan, nằm cách thủ đô Doha 80 km về phía Đông Bắc. Đây là cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đe dọa các cơ sở dầu khí ở Qatar, Ả Rập Saudi và UAE sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa sau khi Israel không kích mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã kêu gọi Iran ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công và tuân thủ luật pháp quốc tế trong tuyên bố chung sau cuộc họp ngày 19-3 tại Riyadh.

Tuyên bố lên án các đợt tấn công của Iran nhằm vào nhiều nước vùng Vịnh cũng như Jordan, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, gây thiệt hại cho khu dân cư và hạ tầng dân sự - theo kênh Al Jazeera. Các mục tiêu bị ảnh hưởng bao gồm cơ sở dầu khí, nhà máy khử mặn, sân bay và cơ quan ngoại giao.

Nhóm nước này đồng thời chỉ trích các cuộc không kích của Israel vào Lebanon, tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và ổn định của quốc gia này.