Mỹ: Số người tử vong trong ngày vì Covid-19 tiếp tục vượt kỷ lục

Thứ Bảy, ngày 04/04/2020 09:10 AM (GMT+7)

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 1.158 ca tử vong mới do Covid-19 và hơn 32.615 ca nhiễm mới trong ngày 3/4.

Tờ CNN đưa tin, số ca nhiễm và tử vong mới do Covid-19 ở Mỹ ngày 3/4 đã nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 277.828 và 7.141. Trước đó một ngày, các con số này lần lượt là hơn 236.000 và hơn 5.500. Hôm 2/4, số ca tử vong mới được ghi nhận tại Mỹ là 1.069.

Bang New York và thành phố New York vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do Covid-19 ở Mỹ. Thành phố New York tới nay đã có 1.584 ca tử vong vì Covid-19, trong khi con số này ở bang New York là 2.935 theo số liệu từ Đại học John Hopkins và Thống đốc bang New York - Andrew Cuomo. Wyoming là bang duy nhất ở Mỹ chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 tử vong nào.

Khi số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Mỹ tăng nhanh, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của nước này hôm 3/4 đã ban hành hướng dẫn toàn quốc, kêu gọi người Mỹ dùng khăn quàng cổ, khăn rằn hoặc áo phông để che mặt.

"Từ các nghiên cứu gần đây, chúng tôi nhận thấy số lượng lớn bệnh nhân nhiễm Covid-19 không biểu hiện triệu chứng. Vì thế, các quan chức tin rằng dùng vải để che mũi và miệng là biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh lây lan virus", Jerome M. Adams, một bác sĩ ở Mỹ, giải thích trong cuộc họp hôm 3/4.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm về việc dùng khẩu trang hoặc khăn che mặt.

"Về việc đeo khẩu trang, tôi nghĩ nó là một vấn đề tự nguyện. Bạn có thể làm hoặc không. Với cá nhân mình, tôi chọn không đeo nhưng một số người khác lại muốn đeo và điều đó hoàn toàn không có vấn đề gì cả", Reuters dẫn lời ông Trump.

Khi được hỏi về lý do không đeo khẩu trang, Tổng thống Mỹ cho biết: "Khi tôi gặp các tổng thống, thủ tướng, nhà vua, hoàng hậu... tôi cảm thấy không cần thiết phải đeo khẩu trang. Chỉ đơn giản là không cần thiết".

