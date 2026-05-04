Mỹ sẽ triển khai lực lượng như thế nào trong chiến dịch ở eo biển Hormuz?

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết kế hoạch “dẫn đường” cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ huy động nhiều khí tài và lực lượng quy mô lớn, bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay, các nền tảng không người lái đa miền và khoảng 15.000 binh sĩ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln phóng tên lửa Sea Sparrow. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các lực lượng chủ chốt và cách thức triển khai

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường: Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke-class được xem là lực lượng nòng cốt của hải quân Mỹ. Tính đến ngày 24/4, Mỹ có 12 tàu khu trục tại Trung Đông.

Một số tàu đã tham gia thực thi phong tỏa các cảng của Iran, song các hoạt động này diễn ra ngoài eo biển Hormuz, chủ yếu tại biển Arab. Kể từ khi xung đột bùng phát, CENTCOM mới chỉ công bố hai tàu khu trục đi vào eo biển nhằm mở đường cho các chiến dịch rà phá thủy lôi.

Ngoài ra, tàu khu trục còn đảm nhiệm vai trò phòng không chủ lực cho các nhóm tác chiến tàu sân bay, do đó không phải toàn bộ số tàu trong khu vực sẽ được điều động trực tiếp đến Hormuz. Các chuyên gia cũng cho rằng những tàu này khó có khả năng hộ tống trực tiếp các đoàn tàu thương mại đi qua eo biển.

Hơn 100 máy bay quân sự: Mỹ duy trì nhiều loại máy bay triển khai từ tàu sân bay và căn cứ trên bộ trong khu vực. Trực thăng vũ trang có thể bay phía trên các tàu đi qua eo biển Hormuz để vô hiệu hóa các xuồng nhỏ tìm cách cản trở.

Bên cạnh đó, các máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt nước hoặc các trận địa tên lửa ven bờ.

Nền tảng không người lái đa miền: Các hệ thống này bao gồm máy bay không người lái và tàu không người lái, có thể di chuyển cùng các tàu hoặc hoạt động gần khu vực eo biển Hormuz nhằm phản ứng nhanh với các mối đe dọa. Tùy theo cấu hình, các nền tảng này có thể được trang bị vũ khí hoặc chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát, trinh sát.

Khoảng 15.000 binh sĩ: Dù con số này cho thấy mức độ cam kết lớn về lực lượng, phần lớn binh sĩ được cho là đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, thay vì trực tiếp triển khai tại Hormuz. Hiện có ít nhất 2 tàu sân bay Mỹ trong khu vực, mỗi tàu mang theo khoảng 5.000 quân nhân cùng các phương tiện không quân có thể tham gia hoạt động trên không phận eo biển.

Mục đích chiến dịch của Mỹ

Theo giới chuyên gia, kế hoạch của Mỹ nhiều khả năng không tập trung vào việc bảo vệ trực tiếp từng tàu, mà hướng tới việc tạo dựng môi trường an ninh tổng thể.

Bà Jennifer Parker, chuyên gia tại Viện Lowy và cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Australia, nhận định quân đội Mỹ có thể gia tăng hiện diện cả trên biển lẫn trên không tại Hormuz nhằm trấn an các tàu thương mại.

“Có vẻ như chiến dịch này không nhằm bảo vệ trực tiếp từng tàu riêng lẻ, mà nhằm thay đổi tình hình chung ở eo biển, để các tàu cảm thấy an toàn khi đi qua”, bà Parker cho biết.

Theo bà, kế hoạch này có thể bao gồm việc triển khai một số tàu hải quân Mỹ ở Hormuz, kết hợp với các loại máy bay tuần tra trên không để phát hiện và xử lý kịp thời các xuồng nhỏ hoặc tàu có ý định tấn công tàu thương mại.