Iran yêu cầu Mỹ không can thiệp vào Hormuz, tàu hàng bị tấn công ngoài khơi Oman

Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng 4/5, Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran tuyên bố Tehran sẽ coi những nỗ lực của Mỹ trong việc can thiệp vào eo biển Hormuz là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Tàu chiến USS New Orleans của Mỹ thực thi lệnh phong tỏa hải quân ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

“Bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của Mỹ vào chế độ hàng hải mới của eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ không chịu sự quản lý của những bài đăng đầy ảo tưởng của ông Trump”, ông Azizi viết.

Quan chức Iran đưa ra cảnh báo trên sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Washington sẽ hộ tống các tàu trung lập của nước ngoài đi qua eo biển Hormuz trong nỗ lực mang tên “Dự án Tự do”.

Tàu hàng bị tấn công ngoài khơi Oman

Hãng thông tấn CNN dẫn thông cáo sáng 4/5 của Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho hay, một tàu hàng “đã bị trúng một số quả đạn không xác định” ở eo biển Hormuz.

“Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Không có báo cáo về môi trường bị tác động do vụ tấn công. Các cơ quan chức năng đang điều tra”, UKMTO thông tin.

Theo bản đồ do UKMTO công bố, vị trí tàu hàng bị tấn công là ngoài khơi Oman.

