Mỹ chôn hộp thời gian, dự kiến mở vào năm 2276

Hộp thời gian có hình trụ, làm bằng thép không gỉ nặng 400 kg sẽ được chôn xuống lòng đất ở thành phố Philadelphia ngày 4/7, đúng dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ. Vị trí chôn nằm nơi ký Tuyên ngôn độc lập Mỹ hồi năm 1776.

Chiếc hộp chỉ được phép mở sau 250 năm, tức là ngày 4/7/2276.

Rosie Rios, Chủ tịch America250, tổ chức đứng sau lễ kỷ niệm quốc khánh Mỹ năm nay, cho biết toàn bộ 50 bang và 5 vùng lãnh thổ của Mỹ, cùng với hàng loạt tổ chức thể thao và văn hóa đều góp phần vào hộp thời gian, thể hiện bức tranh toàn cảnh của đất nước.

Hộp thời gian dự kiến chôn ở Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 4/7. Ảnh: AFP

Bang Wisconsin góp cọng lông màu nâu từ đại bàng đầu trắng "Old Abe", đặt theo tên của cựu tổng thống Abraham Lincoln, từng là linh vật của quân đội trong Nội chiến Mỹ.

Bang Ohio góp một mảnh vải từ cánh máy bay của anh em nhà Wright, những người thực hiện chuyến bay có động cơ và duy trì được độ cao đầu tiên trên thế giới vào năm 1903. Chiếc hộp cũng có dấu ấn từ bang Maine, là một khúc xương của cá voi đầu bò Đại Tây Dương đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.

Các bang khác chọn những vật phẩm tượng trưng cho cuộc sống hiện đại, như California góp câu trả lời từ chatbot AI Claude với câu hỏi "hãy cho tôi dự đoán về California sẽ như thế nào sau 250 năm kể từ ngày 4/7/2026".

Tổ chức America250 đóng góp một chiếc iPhone màu cam đời mới.

Những vật phẩm mang đậm chất Mỹ cũng được chọn để bỏ vào hộp thời gian, như một thẻ đánh dấu do bộ tộc bản địa Wabanaki làm ra, viên kim cương từ bang Arkansas, công thức làm bánh quy từ New Mexico, huy hiệu của đội Oklahoma City Thunder khi đội này giành chức vô địch bóng rổ NBA năm 2025.

"Tất cả cùng nhau tạo nên bản ghi chép tiêu biểu về nước Mỹ vào dịp tròn 250 năm tuổi. Hy vọng các thế hệ tương lai sẽ có cái nhìn rõ ràng, chân thực về chúng ta vào thời điểm này", bà Rios nói.

Đây không phải món quà duy nhất dành cho người dân Mỹ trong tương lai. Giới chức bang Washington trước đó cũng tuyên bố sẽ cho mở một chiếc hộp thời gian vào dịp tròn 500 năm quốc khánh Mỹ, nhưng không tiết lộ bên trong chứa những gì.

Nước Mỹ từng chôn những hộp thời gian tương tự, trong đó một chiếc hộp chôn năm 1876 đã được mở hồi năm 1976. Một hộp thời gian khác, được tạo ra cho lễ kỷ niệm 200 năm quốc khánh Mỹ, đang được lưu trữ tại Cục Lưu trữ Quốc gia, dự kiến mở vào năm 2076.