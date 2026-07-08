Bộ Nội vụ thống nhất thông qua hồ sơ thành lập thành phố Quảng Ninh

Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh được xây dựng trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 6.231 km2, quy mô dân số trên 1,5 triệu người với 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Đoàn công tác liên ngành của trung ương làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Theo hồ sơ đề án, tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt 7/7 tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại cuộc làm việc của Đoàn công tác liên ngành khảo sát và thẩm định hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm trưởng đoàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Quảng Ninh trong quá trình xây dựng hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh. Đoàn công tác cũng đề nghị địa phương tiếp tục bổ sung, cập nhật thông tin để hoàn thiện hồ sơ đề án, nhất là cụ thể hóa định hướng phát triển của Quảng Ninh sau khi trở thành thành phố.