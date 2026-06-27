Mỹ lần đầu tiên tấn công Iran sau thỏa thuận hòa bình sơ bộ

Máy bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Hãng tin CNN dẫn thông báo ngày 26/6 của CENTCOM viết: "Máy bay Mỹ đã tấn công các nhà kho tên lửa và máy bay không người lái cũng như các trạm radar ven biển của Iran... Hành động gây hấn vô cớ chống lại tàu vận tải thương mại của Iran rõ ràng đã vi phạm lệnh ngừng bắn".

Cuộc không kích mới của Mỹ là để đáp trả việc Iran tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào tàu thương mại mang cờ Singapore M/V Ever Lovely ở eo biển Hormuz một ngày trước đó.

Một quan chức Mỹ nói với CNN các cuộc không kích ngày 26/6 không phản ánh sự trở lại của các hoạt động chiến đấu quy mô lớn, ít nhất là vào lúc này.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công vào con tàu ở eo biển Hormuz là một “sự vi phạm ngu ngốc” thỏa thuận chấm dứt xung đột. Chiều 26/6, khi được hỏi liệu Iran có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào hay không, ông Trump chỉ nói “Các bạn sẽ biết thôi”.

Truyền thông Iran đưa tin có tiếng nổ trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan phía nam và hai vật thể bay đã bắn trúng một tháp viễn thông gần Sirik. Trước đó, một nguồn tin quân sự tiết lộ, Iran đã nổ súng cảnh cáo đối với các tàu vi phạm ở eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Iran diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi hai nước đang thảo luận việc thực thi bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Hai bên đã đưa ra những cách giải thích trái ngược nhau về thỏa thuận, bất đồng về việc quản lý eo biển Hormuz, số phận kho dự trữ uranium đã được làm giàu của Iran và chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon.