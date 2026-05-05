Xôn xao clip tài xế cho trẻ em ngồi trước vô lăng khi đang lưu thông ở Hà Nội

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 9 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế ô tô có hành vi để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang di chuyển trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra trên tuyến đường Xuân Khanh (khu vực thị xã Sơn Tây cũ). Hình ảnh ghi lại cho thấy một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30B-300.XX đang lưu thông, trong đó tài xế để một trẻ nhỏ ngồi trong lòng. Đáng chú ý, đứa trẻ này đặt tay trực tiếp lên vô lăng, trong khi phương tiện vẫn đang di chuyển.

Hành vi này ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là hành động nguy hiểm, coi thường tính mạng của chính người trong xe cũng như các phương tiện tham gia giao thông khác.

Theo các chuyên gia giao thông, việc để trẻ nhỏ ngồi trước vị trí lái xe, đặc biệt là đặt tay lên vô lăng khi xe đang chạy, có thể khiến tài xế mất khả năng kiểm soát phương tiện trong những tình huống bất ngờ. Chỉ cần một thao tác vô tình của trẻ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết thêm, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã vào cuộc xác minh danh tính tài xế cũng như làm rõ thời điểm, địa điểm cụ thể xảy ra vụ việc để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông, đặc biệt là việc để trẻ nhỏ ngồi ở vị trí không phù hợp hoặc can thiệp vào quá trình điều khiển phương tiện, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.