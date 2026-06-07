Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh RIA

"Rõ ràng đây không gì khác ngoài một lời lăng mạ trắng trợn, được thiết kế để làm cứng rắn lập trường của Nga - để việc ông Putin bị cáo buộc 'từ chối' đàm phán 'thiện chí' sẽ trở thành một cái cớ khác cho châu Âu và Mỹ tiếp tục cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine - để tiếp tục một cuộc chiến mà chúng ta không bao giờ có thể thắng,", ông Daniel Davis tuyên bố.

Ông Davis nói thêm rằng mỗi khi phương Tây có cơ hội giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, họ đều bị từ chối – và mỗi lần như vậy, tình hình sau đó đối với Kiev lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo chính quyền Kiev xuất hiện trên trang web của ông vào tối thứ Năm. Trong đó, ông Zelensky chỉ trích gay gắt nhà lãnh đạo Nga, nhưng kết thúc bằng việc đề xuất một cuộc đối thoại song phương trực tiếp và một cuộc gặp trên lãnh thổ trung lập – ví dụ như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia Trung Đông. Ông cũng khẳng định rằng cả châu Âu và Mỹ nên tham gia vào các cuộc đàm phán.

Ông Putin đã bình luận về bức thư tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF). Ông chỉ ra giọng điệu thô lỗ của chính quyền Kiev. Tổng thống giải thích rằng các cuộc tiếp xúc cấp cao, như ông Zelensky khẳng định, chỉ được phép sau khi đạt được các thỏa thuận, và những thỏa thuận này phải được phát triển bởi các chuyên gia có liên quan. Việc gặp mặt vào lúc này là vô ích.