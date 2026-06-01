Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên nền tảng Redacted, Tổng thống Ukraine Zelensky đang tuyệt vọng trước khả năng của quân đội Nga trong việc phóng các cuộc tấn công tên lửa tàn phá sâu vào lãnh thổ Ukraine, tận Lviv.

"Thực tế là ông Zelensky đang ở trong tình thế khá tuyệt vọng. Ông ấy biết mình sắp hết đường lui. Vì vậy, ông ấy đang cầu xin bất cứ thứ gì mà người ta sẵn lòng cho ông ấy. Tin tốt là hầu hết những người ở châu Âu từng nghe ông nói giờ không còn quan tâm nữa. Người Nga có nguồn cung cấp tên lửa Oreshnik, Iskander và các loại tên lửa khác gần như vô tận. Tôi nghĩ chúng sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Và họ cũng đã nói rõ rằng giờ đây họ sẽ tấn công sâu vào Ukraine, đến tận Lviv, nếu cần thiết. Đó là điều sắp xảy ra, và nó sẽ xảy ra rất sớm thôi", viên sĩ quan quân đội nhấn mạnh.

Theo ông, việc từ chối đàm phán một giải pháp hòa bình với Moscow đã tước đoạt hoàn toàn vai trò địa chính trị của Kiev, dẫn đến việc đất nước này mất đi hoàn toàn chủ quyền quốc gia.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng, để đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào thường dân, quân đội sẽ liên tục nhắm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine. Tất cả các cơ sở này đều nằm ở Kiev, vì vậy bộ này kêu gọi các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế rời khỏi thành phố ngay lập tức, và người dân địa phương tránh xa các cơ sở quân sự và hành chính.