Mỹ có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất thế giới

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 08:09 AM (GMT+7)

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã nhiều hơn Italia.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 09:56 12/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc12/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

RT hôm 12/4 đưa tin, Mỹ đã trở thành quốc gia có tổng số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất thế giới với 20.506 ca, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Italia, sau nhiều tuần đứng đầu thế giới về tổng số ca tử vong vì Covid-19, nay đứng ở vị trí thứ 2 với 19.468 ca. Tây Ban Nha ở vị trí thứ 3 với 16.480 ca.

Trong 4 ngày gần nhất, số ca tử vong vì Covid-19 mới ở Mỹ đều tiệm cận con số 2.000 ca, riêng ngày 10/4 tăng cao hơn mốc này (2.074 ca)

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tính tới ngày 11/4 là 527.111. Wyoming là bang duy nhất tại Mỹ chưa có ca tử vong vì Covid-19.

Thành phố New York, bang New York vẫn là thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19 ở Mỹ, với tổng số ca tử vong tính đến hết ngày 11/4 là 8.627.

Tuy nhiên, Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, cho biết có dấu hiệu tích cực trong diễn biến dịch Covid-19 ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Theo ông Cuomo, số ca nhiễm Covid-19 nhập viện và bệnh nhân cần phải chăm sóc tích cực đang giảm xuống vài ngày qua.

Tỷ lệ tử vong của Mỹ - ở số người chết vì Covid-19 trên 100 ca nhiễm hoặc trên 100.000 dân - đã thấp hơn so với Italia, Tây Ban Nha và một số nước khác.

Số liệu hôm 11/4 từ Đại học Johns Hopkins chỉ ra rằng Mỹ xếp thứ 9 trên thế giới về tỷ lệ tử vong vì Covid-19 và thứ 7 thế giới về tỷ lệ người tử vong vì Covid-19 trên 100.000 dân.

Italia vẫn là nước có tỷ lệ tử vong nhiều nhất với 12,8%, trong khi Tây Ban Nha đứng đầu về tỷ lệ người tử vong vì Covid-19 trên 100.000 dân. Cứ 100.000 dân Tây Ban Nha thì có 34 người tử vong vì Covid-19.

Trong khi đó, với dân số hơn 328 triệu người, Mỹ có dân số đông hơn gấp 5 lần so với Italia và gần 7 lần so với Tây Ban Nha.

Khoảng 200.000 người Mỹ có thể tử vong vì Covid-19 nếu các lệnh yêu cầu ở nhà bị gỡ bỏ ở nước này sau 30 ngày, Bộ An ninh nội địa và Dịch vụ Y tế và con người Mỹ, cảnh báo hôm 11/4.

Trước đó, một mô hình do Viện đo lường và đánh giá sức khỏe, thuộc Đại học Washington, dự đoán, nếu các lệnh hạn chế vẫn còn, Mỹ chỉ có khoảng 61.500 người tử vong vì Covid-19 tính đến tháng 8/2020.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/my-co-so-ca-tu-vong-vi-covid-19-nhieu-nhat-the-gioi-1078150.htmlNguồn: http://danviet.vn/the-gioi/my-co-so-ca-tu-vong-vi-covid-19-nhieu-nhat-the-gioi-1078150.html