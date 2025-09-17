Nước thành viên NATO xây chiến hào dài 40 km, xây 600 boong ke đề phòng Nga tấn công

Đoạn chiến hào đang được xây dựng ở Estonia, nằm trong kế hoạch thiết lập tuyến phòng thủ vùng Baltic. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, động thái trên của Estonia nằm trong kế hoạch thiết lập tuyến phòng thủ Baltic, được thúc đẩy trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn. Nhiều chuyên gia và chính trị gia cho rằng, nếu Ukraine thất bại, các nước thành viên NATO ở vùng Baltic có thể đối diện nguy cơ bị Nga gây sức ép.

Hiện tại, công việc xây dựng đã bắt đầu ở một số ngôi làng thuộc khu vực biên giới đông nam Estonia. Những chiến hào này được thiết kế nhằm làm chậm và ngăn chặn đà tiến công của xe tăng và bọc thép. Đoạn đầu tiên, gần làng Vinski thuộc khu vực Meremae, dài khoảng nửa km. Trong tương lai, hệ thống sẽ được bổ sung hàng rào, khối bê tông chống tăng hay còn gọi là răng rồng và dây thép gai.

Estonia là quốc gia thành viên NATO ở vùng Baltic, có đường biên giới phía đông giáp Nga.

Trung tá Ainar Afanasjev, thanh tra thuộc Bộ Tổng tham mưu Estonia, nói khu vực đông bắc nước này vốn đã có sông Narva và hồ Peipus làm tuyến phòng thủ tự nhiên. Ngược lại, vùng đông nam ít chướng ngại hơn, nên kế hoạch đặt ra là xây chiến hào dài 40 km ở khu vực dễ có khả năng Nga sử dụng vũ lực để đột phá. Estonia không xây tuyến phòng thủ ở những vùng đầm lầy vì phương tiện hạng nặng khó di chuyển qua đó. Estonia dự kiến đến cuối năm 2027 sẽ hoàn thành hơn 40 km chiến hào cùng khoảng 600 boong ke.

Xét về quy mô, tuyến phòng thủ Baltic ở Estonia dự kiến kéo dài khoảng 100 kmm, trong đó có 40 km chiến hào dọc biên giới phía đông với Nga và ăn sâu 40 km vào lãnh thổ. Trong năm nay, hai cụm điểm phòng thủ chính sẽ được hình thành: một ở đông bắc và một ở đông nam Estonia. Mỗi cụm sẽ có tới 14 boong ke.

Armin Siilivask, đại diện Trung tâm đầu tư quốc phòng Estonia, nói các kho chứa vật tư cũng đang được chuẩn bị. Vật liệu hiện được lưu giữ ở các điểm tạm thời và sẽ được đưa đến gần hơn nhằm đảm bảo sẵn sàng khi cần triển khai.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về động thái tăng cường phòng thủ mới của Estonia. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhiều lần khẳng định Nga “không có kế hoạch tấn công các nước thành viên NATO”. Ông Peskov nói việc chính trị gia và truyền thông phương Tây liên tục nói về “mối đe dọa Nga” chỉ là cách biện minh cho việc NATO mở rộng và tăng chi tiêu quân sự.

Bộ Ngoại giao Nga từng tuyên bố các nước Baltic và Ba Lan đang “cố tình gieo rắc sợ hãi” để củng cố vị trí trong NATO. Những cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công chỉ phục vụ mục tiêu chính trị nội bộ của các nước này, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.