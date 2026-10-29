Lý do Ukraine đánh mãi vẫn không thể hủy diệt căn cứ bí mật của Nga ở Crimea

Một sân bay quân sự tại Crimea đã được chuyển đổi thành trung tâm phóng máy bay không người lái (UAV), theo những hình ảnh vệ tinh mới do Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL) thu thập.

Sân bay Hvardiyske, nằm ở trung tâm bán đảo Ukraine hiện do Nga kiểm soát, lần đầu được xác định là địa điểm phóng UAV tấn công vào tháng 3/2025. Theo quân đội Ukraine, cơ sở này hiện được sử dụng gần như hằng ngày để tiến hành các cuộc tấn công. Trong tiếng Nga, căn cứ này được gọi là Gvardeiskoye.

Ảnh vệ tinh sân bay Hvardiyske cho thấy các máy bay phản lực quân sự vào tháng 12/2021 (bên trái), và các công trình liên quan đến việc phóng máy bay không người lái vào ngày 11/10 (phải). Ảnh: Google Earth, Planet Labs

Việc căn cứ Hvardiyske chuyển đổi chức năng đặt ra câu hỏi: Vì sao Kiev vẫn chưa thể vô hiệu hóa địa điểm này bằng UAV tấn công và tên lửa?

Ukraine nhiều lần tập kích các cơ sở lưu trữ và phóng UAV của Nga tại Crimea, trong đó có những địa điểm ở mũi Chauda hẻo lánh phía đông nam bán đảo và gần Balaklava. Một cuộc tấn công gần Balaklava được cho là đã khiến cơ sở mục tiêu ngừng hoạt động. Hvardiyske cũng từng bị UAV Ukraine tập kích nhưng thiệt hại được ghi nhận là không đáng kể.

Một phần của sân bay Hvardiyske được nhìn thấy vào ngày 11/10 (ảnh trên) và tháng 6/2024. Ảnh: Google Earth, Planet Labs

Một cư dân Crimea, đồng thời là cựu sĩ quan quân đội Ukraine, đã trao đổi với RFE/RL với điều kiện giấu tên về những nguyên nhân có thể khiến Ukraine chưa thể vô hiệu hóa trung tâm UAV quy mô lớn này.

“Theo tôi, nguyên nhân chính là các hoạt động UAV được phân tán ở nhiều khu vực khác nhau trong sân bay. Điểm phóng nằm ở một nơi, khu bảo dưỡng ở nơi khác, còn các cơ sở lưu trữ lại nằm tại một vị trí thứ ba”, nguồn tin cho biết.

Ông nói thêm rằng những cơ sở hạ tầng này tương đối đơn giản, có thể dễ dàng khôi phục; một số hạng mục thậm chí còn nằm lộ thiên.

Trong ảnh vệ tinh ngày 11/10 do RFE/RL thu thập, hàng chục vật thể chưa xác định được bố trí cách nhau vài mét trên một khu đất trống phủ cỏ ở góc tây nam sân bay.

Kho chứa ngầm và hệ thống phòng không gây khó khăn cho Ukraine

Ảnh chụp tư liệu về máy bay không người lái Shahed được cất giữ trong các nhà kho ở vùng Oryol của Nga. Loại máy bay không người lái tấn công tầm xa do Iran thiết kế này đã được Nga sử dụng rộng rãi để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, và Moscow cũng tự sản xuất các phiên bản riêng của mình. Ảnh Rferl.

Cựu sĩ quan quân đội Ukraine cho rằng, một cơ sở lưu trữ ngầm được xây dựng từ thời Liên Xô để chứa đạn dược máy bay, nằm cách căn cứ Hvardiyske khoảng 15 km, có thể là nơi lưu trữ số lượng lớn UAV tấn công được phóng từ sân bay này.

“Những chiếc Shahed rất có thể đang được cất giấu ở đó”, ông nhận định, đồng thời suy đoán rằng cơ sở lưu trữ kiên cố như vậy “có lẽ không thể xuyên phá, ngay cả bằng tên lửa của Ukraine”.

Vị trí địa lý cũng có thể là một nguyên nhân khiến Hvardiyske trở thành mục tiêu khó tấn công hơn.

Khác với các điểm phóng UAV ven biển, nơi phương tiện tấn công của Ukraine có thể tiếp cận từ hướng biển, UAV nhắm vào Hvardiyske phải bay khoảng 100 km qua đất liền mới đến được mục tiêu. Theo nguồn tin, điều này làm tăng khả năng chúng bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

UAV Shahed do Iran thiết kế là loại máy bay không người lái tấn công tầm xa được Nga sử dụng rộng rãi để tập kích các mục tiêu tại Ukraine. Moscow cũng đang tự sản xuất những phiên bản của loại UAV này.

Từ căn cứ không quân thời Liên Xô thành trung tâm phóng UAV

Sân bay Hvardiyske từng là căn cứ hàng không hải quân của Liên Xô, sau đó thuộc Ukraine.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea, cơ sở này được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Trước khi chuyển đổi thành trung tâm phóng UAV, căn cứ từng bố trí các máy bay ném bom Su-24M và máy bay cường kích Su-25SM.

Việc Hvardiyske trở thành một trung tâm UAV cho thấy Nga đang tận dụng cơ sở hạ tầng quân sự sẵn có để phục vụ các hoạt động tác chiến mới. Trong khi đó, vị trí nằm sâu trong bán đảo, mạng lưới phòng không dày đặc và khả năng phân tán các khu vực phóng, bảo dưỡng, lưu trữ có thể khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc vô hiệu hóa hoàn toàn căn cứ này.