Lo ngại Mỹ, Canada lên kịch bản chưa từng có trong hơn 100 năm qua

Thông tin trên vừa được báo Globe and Mail đăng tải, nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên sau hơn 100 năm Ottawa tính đến giả định về một cuộc tấn công như vậy.

Kịch bản loại trừ phương án giới chức Canada yêu cầu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng thừa nhận ưu thế quân sự áp đảo của Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng "trật tự thế giới có sự rạn nứt" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi kiểm soát hoàn toàn đảo Greenland của Đan Mạch. Ảnh: Anadolu

Các tướng lĩnh Canada cho rằng nếu kịch bản xấu xảy ra, nước này buộc phải chuyển sang chiến tranh phi đối xứng. Khi đó, Canada sẽ áp dụng cách thức tương tự lực lượng du kích với các đòn "tập kích nhỏ lẻ và đánh nhanh rút gọn".

Tài liệu cũng đề cập đến vai trò của thiết bị bay không người lái (drone) trong việc gây tổn thất tối đa cho lực lượng chiếm đóng, tương tự như xung đột Nga – Ukraine hiện tại.

Tuy vậy, kịch bản cũng nhấn mạnh rằng khả năng Mỹ sử dụng vũ lực để tấn công Canada "cực kỳ thấp".

Sở dĩ Ottawa phải lên kế hoạch "100 năm có một" bởi Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần nói muốn Canada trở thành một phần của Mỹ. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ còn bông đùa gọi cựu Thủ tướng Justin Trudeau là "thống đốc bang Canada" và ví quốc gia láng giềng với "bang thứ 51 của nước Mỹ".

Canada cũng từng hứng chịu mức thuế 35% do Washington áp đặt hồi tháng 8 năm ngoái, trước khi được "điều chỉnh giảm có điều kiện".

Thông tin từ kênh NBC News gần đây cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn có "sự ám ảnh" với ý tưởng biến Canada thành một phần của Mỹ.

Binh lính Canada tập trận trong điều kiện mùa đông. Ảnh: Globe and Mail

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trật tự thế giới đang có "sự rạn nứt", đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ kiểm soát đảo Greenland thuộc Đan Mạch "bằng cách này hay cách khác", bao gồm cả biện pháp quân sự.

Quân đội Canada hiện có khoảng 71.500 binh sĩ chính quy và 30.000 quân dự bị, thấp hơn rất nhiều so với lực lượng vũ trang Mỹ với khoảng 2,8 triệu quân.

Ottawa nhận định thuỷ quân lục chiến Mỹ với khoảng 186.000 binh sĩ tại ngũ cùng hơn 40.000 quân dự bị có thể là lực lượng chủ công trong trường hợp xảy ra tiến đánh Canada.

Để khắc phục sự thiếu hụt lực lượng, Đại tướng Jennie Carignan, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Canada, trước đó đã công bố kế hoạch xây dựng một lực lượng dự bị tình nguyện quy mô 400.000 người.

Một nguồn tin quốc phòng cấp cao cho biết Canada sẽ có nhiều nhất 3 tháng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công cả đường bộ lẫn đường biển, với những dấu hiệu đầu tiên là sự tăng cường, tập kết lực lượng quân sự của Mỹ.

Theo kịch bản khi bị tấn công Canada sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh như Anh, Pháp.

Tại Davos – Thụy Sĩ hôm 20-1, Thủ tướng Carney đã nồng nhiệt chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron như một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết đôi bên.

Tổng thống Pháp đang dẫn đầu các động thái phản ứng với việc tổng thống Mỹ đăng tải công khai một tin nhắn riêng tư của ông lên mạng và tái khẳng định việc kiểm soát đảo Greenland.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Telegraph

Greenland chuẩn bị cho kịch bản xung đột "Xung đột quân sự có thể không xảy ra nhưng không thể loại trừ" - Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nói trong họp báo ngày 20-1. Ông nói thêm rằng người dân và giới chức cần bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản bị tấn công. Theo ông, chính quyền Greenland sẽ thành lập một tổ công tác để hỗ trợ người dân chuẩn bị cho những kịch bản gián đoạn trong đời sống hàng ngày nếu xung đột nổ ra, bao gồm khuyến nghị mỗi hộ gia đình tích trữ đủ lương thực cho ít nhất 5 ngày.