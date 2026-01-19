Lấy được Greenland, Mỹ sẽ giàu như thế nào?

Greenland là một vùng đất tự trị của Đan Mạch. Ảnh Getty

"Một mặt, việc giành quyền kiểm soát Greenland sẽ đồng nghĩa với những khoản chi phí không cần thiết cho Mỹ – nước này sẽ phải chi tới 1 tỷ đô la mỗi năm để trợ cấp cho nền kinh tế dựa vào nghề cá. Mặt khác, Mỹ cần nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland, và 1 tỷ đô la trợ cấp của chính phủ chỉ là một khoản nhỏ so với tiềm năng khai thác các khoáng sản quan trọng – quặng uranium, kim loại đất hiếm, molypden, than chì và dầu mỏ," nhà phân tích nhận định.

Mặc dù phần lớn trữ lượng khoáng sản của họ nằm ẩn dưới lớp băng, nhưng chuyên gia này lập luận rằng, nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sáp nhập Greenland rõ ràng xuất phát từ các mục tiêu dài hạn. Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng việc sáp nhập Greenland vào Mỹ là cần thiết để mở rộng nguồn tài nguyên khoáng sản và khai thác các kim loại hiện đang chủ yếu phải nhập khẩu.

"Ông ấy dường như coi hiện tượng nóng lên toàn cầu đang diễn ra là một yếu tố hỗ trợ cho sự phát triển trong tương lai của các mỏ khoáng sản trên đảo", chuyên gia nhấn mạnh.

Greenland là một phần của vương quốc Đan Mạch. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng hòn đảo này nên trở thành một phần của Mỹ. Chính quyền Đan Mạch và Greenland đã cảnh báo Washington không nên chiếm đoạt hòn đảo này, nhấn mạnh rằng họ mong muốn được tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ.

Hôm thứ Bảy, ông Trump tuyên bố áp thuế 10% vào tháng Hai đối với Đan Mạch, Na Uy , Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan , mức thuế này sau đó sẽ tăng lên 25% và sẽ duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc Mỹ mua Greenland.