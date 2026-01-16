Tiết lộ ai là người đã 'xúi' ông Trump mua lại Greenland

Greenland là một phần của vương quốc Đan Mạch. Ảnh Getty

Theo tờ báo này, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã gọi điện cho Bolton "để thảo luận về một ý tưởng mới".

Tờ báo viết: "(Trump) nói rằng một doanh nhân nổi tiếng vừa đề nghị cho phép Mỹ mua Greenland ... Bolton biết được doanh nhân đó là Ronald Lauder".

Theo tờ báo, chính sau cuộc gặp này, Nhà Trắng bắt đầu tìm cách tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở Greenland. Theo Bolton, sau khi trở về Nhà Trắng, ông Trump đã quay lại ý tưởng này, tuyên bố rằng quan điểm của ông dựa trên thông tin nhận được từ bạn bè.

Lauder, người thừa kế của công ty mỹ phẩm Estée Lauder, đã quen biết ông Trump hơn 60 năm. Hơn nữa, theo tờ Guardian, đề xuất mua lại Greenland có liên quan đến các lợi ích kinh doanh của ông. Tỷ phú Lauder không chỉ mua lại các tài sản thương mại ở Greenland mà còn là thành viên của một tập đoàn khai thác khoáng sản, tờ báo viết.

Greenland là một phần của vương quốc Đan Mạch. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng hòn đảo này nên trở thành một phần của Mỹ, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược của nó đối với an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối cam kết không sử dụng vũ lực để thiết lập quyền kiểm soát đối với Greenland hoặc trả lời dứt khoát câu hỏi điều gì quan trọng hơn đối với ông: hòn đảo hay việc duy trì NATO.

Chính quyền Đan Mạch và Greenland đã cảnh báo Mỹ không nên chiếm đóng hòn đảo này, nhấn mạnh rằng họ mong muốn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình được tôn trọng. Vào tháng Giêng, các quốc gia thành viên EU đã thảo luận về một phản ứng có thể xảy ra nếu các mối đe dọa của Mỹ đối với Greenland trở nên đáng tin cậy.

Hòn đảo này từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Nó vẫn là một phần của vương quốc, nhưng vào năm 2009, nó giành được quyền tự trị, cho phép nó tự quản lý và quyết định chính sách nội bộ của riêng mình.