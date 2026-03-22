Iran phản ứng tối hậu thư của ông Trump về eo biển Hormuz

Tuyên bố do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đưa ra, phát trên truyền hình nhà nước, nhấn mạnh: “Nếu đối phương tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, chúng tôi sẽ nhắm vào toàn bộ hệ thống điện lực, thông tin liên lạc, các trung tâm công nghệ và nhà máy khử muối do Mỹ sở hữu trong khu vực”. Giới chức Iran cho biết các mục tiêu này đóng vai trò then chốt trong hoạt động quân sự và dân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: AP

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể phá hủy một số nhà máy điện của Iran nếu Tehran không bảo đảm việc mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải trong vòng 48 giờ. Đây là tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Trong những tuần gần đây, khu vực Trung Đông liên tiếp chứng kiến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng quan trọng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí và đẩy giá năng lượng thế giới biến động mạnh. Các chuyên gia cảnh báo, nếu xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng, nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể gia tăng, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.