Nga phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ 5 tích hợp vũ khí 'chưa từng có'

Thông tin trên được ông Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống kiêm Chủ tịch Hội đồng Hải quân Nga, công bố trong lễ kỷ niệm 125 năm thành lập Cục Thiết kế kỹ thuật hàng hải trung ương Rubin – đơn vị chủ lực thiết kế tàu ngầm cho Hải quân Nga.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Borei. (Nguồn: MW)

Theo ông Patrushev, chương trình tàu ngầm thế hệ mới đang được ưu tiên cao, phản ánh tầm quan trọng đặc biệt của lực lượng tàu ngầm hạt nhân trong chiến lược quốc phòng Nga.

Thay thế lớp Borei, tích hợp vũ khí 'chưa từng có'

Tàu ngầm thế hệ thứ năm sẽ thay thế lớp Borei – hiện là xương sống của lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) Nga. Hiện Hải quân Nga đã đưa vào hoạt động 8 tàu Borei, đồng thời lên kế hoạch đóng thêm 4 chiếc nữa trong những năm tới.

Điểm đáng chú ý là chương trình mới không chỉ tập trung vào tàu ngầm truyền thống, mà còn bao gồm các phương tiện dưới nước không người lái và những loại vũ khí dưới nước tiên tiến, được mô tả là "không có sản phẩm tương tự trên thế giới". Các kỹ sư của Rubin hiện được cho là đã bước vào giai đoạn thiết kế chi tiết và chế tạo nguyên mẫu.

Trước đó, tại triển lãm Army-2022, Cục Rubin từng giới thiệu một thiết kế tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo với thân tàu góc cạnh, 12 ống phóng tên lửa và khả năng triển khai tàu ngầm không người lái chống ngầm Surrogat-V. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của thiết kế này tới chương trình hiện tại vẫn chưa được xác nhận.

Rubin từng cho biết tàu ngầm thế hệ mới sẽ bắt đầu thay thế lớp Borei từ khoảng năm 2037. Tổng thống Vladimir Putin cũng nhiều lần ám chỉ rằng Nga đã thử nghiệm thành công một số hệ thống then chốt dành cho thế hệ tàu ngầm chiến lược tiếp theo.

Cuộc đua với Mỹ và Trung Quốc

Việc Nga phát triển tàu ngầm thế hệ 5 diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia, còn Trung Quốc được cho là đang phát triển tàu ngầm Type 096. Cả hai dự án này đều nhằm nâng cao đáng kể năng lực răn đe hạt nhân của Washington và Bắc Kinh.

Đáng chú ý, Type 096 của Trung Quốc được đồn đoán sẽ sở hữu công nghệ giảm tiếng ồn đột phá, như hệ thống truyền động từ tính và chân vịt vành, giúp tàu hoạt động gần như "vô hình" trước các hệ thống săn ngầm. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu ngành công nghiệp Nga có thể theo kịp những tiến bộ đó hay không, thậm chí xuất hiện suy đoán rằng Moscow có thể tiếp nhận một phần công nghệ từ Trung Quốc, phù hợp với xu hướng hợp tác quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Dù hạm đội tàu nổi Nga đã suy giảm đáng kể kể từ sau Chiến tranh Lạnh, hạm đội tàu ngầm vẫn là niềm tự hào và ưu tiên số một của Hải quân Nga. Nga hiện là quốc gia duy nhất đồng thời sản xuất hai lớp tàu ngầm hạt nhân chiến lược, gồm lớp Borei mang tên lửa đạn đạo và lớp Khabarovsk – triển khai ngư lôi hạt nhân thay vì tên lửa.

Tháng 8/2025, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng các tàu ngầm lớp Borei mang lại lợi thế rõ rệt cho Nga trong kịch bản xung đột hạt nhân. "Tàu ngầm hạt nhân chiến lược của chúng ta lặn dưới lớp băng Bắc Cực, biến mất khỏi radar. Đó là lợi thế quân sự của Nga", ông Putin phát biểu tại Sarov.

Hiện toàn bộ tàu ngầm hạt nhân Nga được triển khai tại Hạm đội Bắc Cực và Hạm đội Thái Bình Dương, trong đó phần lớn tập trung ở Bắc Cực. Vị trí này cho phép chúng tấn công các mục tiêu ở châu Âu và Bắc Mỹ với thời gian cảnh báo rất ngắn.

Chính vì vậy, các tàu ngầm thế hệ mới của Nga được dự đoán sẽ tiếp tục được tối ưu hóa cho tác chiến tại Bắc Cực.