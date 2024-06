Kiev cảnh báo đáp trả sau khi Israel thông báo hạn chế công dân Ukraine nhập cảnh

Công dân mang hộ chiếu Ukraine.

Theo RT, Israel ký thỏa thuận miễn thị thực (visa) với Ukraine vào năm 2010. Nhưng gần đây, chính phủ Israel thông báo công dân của một số quốc gia từng được miễn visa, khi nhập cảnh vào nước này cần giấy phép du lịch điện tử (ETA-IL), bao gồm Ukraine. Quyết định mới sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7.

Phản ứng trước động thái mới của Israel, Đại sứ Ukraine ở Tel Aviv, Yevhen Kornichuk nói Kiev sẽ buộc phải đáp trả tương xứng, nhưng để ngỏ khả năng đối thoại với Israel về vấn đề này.

“Ukraine và Israes đã duy trì mối quan hệ gần gũi kể từ khi thiết lập thỏa thuận miễn thị thực vào năm 2010. Tuy nhiên, với những hành động gần đây của Israel, mối quan hệ song phương đã bị tổn hại”, đại sứ quán Ukraine thông báo.

“Quy định mới của Israel về cơ bản đã chấm dứt thỏa thuận miễn thị thực”, đại sứ quán Ukraine cho biết thêm. “Để đáp trả, Ukraine cũng sẽ áp dụng quy định tương tự đối với công dân Israel nhập cảnh vào Ukraine, kể cả người hành hương”.

Theo Đại sứ Ukraine Kornichuk, hàng ngàn người hành hương Israel tới Ukraine có thể sẽ bị ảnh hưởng một khi Kiev chính thức áp dụng biện pháp đáp trả.

Hàng ngàn người Do Thái ở Israel theo nhánh Hasidim, một nhánh của Do Thái giáo Chính thống, hàng năm vẫn thường tới thành phố Uman, phía nam Kiev để đón mừng năm mới và thăm lăng mộ của nhà sáng lập, Rav Nachman (1772 – 1810). Ông Nachman là người đầu tiên truyền bá Do Thái giáo (đạo Do Thái) tới Ukraine.

Theo RT, Ukraine từ lâu đã phàn nàn về việc Israel đặc biệt khắt khe trong việc cấp quy chế tị nạn cho công dân nước này. Chính phủ Ukraine cáo buộc Israel chỉ quan tâm tới người Do Thái gốc Ukraine.

Năm ngoái, Đại sứ Kornichuk nói 10% số người Ukraine tới Israel bị trục xuất không rõ lý do. Phía Israel nói đây là những trường hợp sang nước này dưới dạng du lịch nhưng lại tìm cách ở lại hoặc làm việc.

Khoảng 83.000 người tị nạn Ukraine đã nhận được một số loại hình phúc lợi ở Israel. Nhưng Israel đã thông báo ngừng chăm sóc y tế miễn phí do nhóm người này kể từ tháng 8/2023 với lý do thiếu ngân sách.

