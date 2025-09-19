Hàng trăm nghìn người biểu tình ở Pháp, kêu gọi ông Macron làm một điều

Hàng trăm nghìn người đã xuống đường hôm 18/9, tham gia các cuộc biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng trên khắp nước Pháp, kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron và tân Thủ tướng Sebastien Lecornu thừa nhận sự tức giận của họ và xem xét lại các kế hoạch cắt giảm ngân sách.

Giáo viên, tài xế tàu hỏa, dược sĩ và nhân viên bệnh viện nằm trong số những người đã đình công trong ngày biểu tình, trong khi thanh thiếu niên đã phong tỏa hàng chục trường trung học trong nhiều giờ.

Người biểu tình và các công đoàn kêu gọi hủy bỏ các kế hoạch tài chính do các chính phủ tiền nhiệm soạn thảo, yêu cầu chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ công, tăng thuế đối với người giàu và đảo ngược một thay đổi không được lòng dân về buộc người dân phải làm việc lâu hơn để được hưởng lương hưu.

"Sự phẫn nộ rất lớn, và quyết tâm cũng vậy. Thông điệp của tôi gửi đến ông Lecornu hôm nay là: Chính đường phố là nơi ngân sách được quyết định", bà Sophie Binet, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), phát biểu.

Công đoàn cánh tả nổi tiếng này cho biết khoảng 1 triệu người đã tham gia các cuộc đình công và biểu tình hôm 18/9. Trong khi đó, chính quyền ước tính số người biểu tình chỉ bằng khoảng một nửa con số trên, tức chỉ khoảng 500.000 người.

Một cuộc biểu tình ở Nantes, Pháp. Ảnh: Sky News

Theo The Guardian, các cuộc đình công đã gây ra sự gián đoạn đáng kể trong giao thông công cộng ở Pháp, với việc các tài xế tàu hỏa, xe buýt và xe điện ngừng làm việc.

Khoảng 1/6 giáo viên tại các trường tiểu học và trung học tham gia đình công, cùng với nhân viên căng tin trường học và nhân viên giám sát. Cứ 10 hiệu thuốc thì có 9 hiệu đóng cửa để phản đối các chính sách giá cả.

Nhiều trường trung học ở Paris, Amiens và Le Havre bị học sinh phong tỏa. Hơn 250 cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố lớn như Paris, Marseille, Nantes, Lyon và Montpellier.

Tại Paris, nhiều tuyến metro bị đình chỉ trong phần lớn thời gian của ngày, trừ giờ cao điểm sáng và chiều. Giao thông trên một số tuyến đường cao tốc, như gần thành phố Toulon ở phía đông nam, cũng bị chậm lại bởi các cuộc biểu tình.

Có một số vụ đụng độ xảy ra bên lề các cuộc biểu tình, nhưng mức độ bạo lực không cao như Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau đã lo ngại, Reuters cho biết.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, các cuộc tuần hành và biểu tình đều diễn ra trong điều kiện thuận lợi", ông Retailleau phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi cuộc biểu tình ở Paris kết thúc.

Hơn 180 người đã bị bắt giữ, Bộ Nội vụ Pháp cho biết. Khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trong suốt cả ngày, bao gồm các đơn vị chống bạo động, máy bay không người lái và xe bọc thép.

Ông Macron và Thủ tướng mới được ông bổ nhiệm, ông Lecornu, đều đang chịu áp lực từ một bên là những người biểu tình và các đảng cánh tả phản đối việc cắt giảm ngân sách, và bên kia là từ các nhà đầu tư lo ngại về thâm hụt ngân sách của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng Euro (Eurozone).

Tân Thủ tướng Pháp, mới nhậm chức tuần trước sau khi người tiền nhiệm – chính trị gia trung dung Francois Bayrou – bị phế truất khi nỗ lực bất thành trong việc thông qua kế hoạch thắt chặt ngân sách trị giá 44 tỷ Euro và chương trình thắt lưng buộc bụng nhằm giảm nợ công của Pháp.

Ông Lecornu chỉ còn vài tuần để đưa ra văn bản đề xuất ngân sách của mình và thành lập một chính phủ thiểu số khác. Ông phải tránh bất kỳ đề xuất ngân sách nào bị các đảng đối lập bác bỏ ngay lập tức, vì sau đó họ có thể kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm và phế truất ông khỏi chức vụ.

Trong một bài đăng trên X hôm 18/9, ông Lecornu cam kết sẽ họp lại với các công đoàn "trong những ngày tới", đồng thời nói thêm: "Những yêu cầu do đại diện công đoàn đưa ra và được người biểu tình hưởng ứng trong các cuộc tuần hành là trọng tâm của các cuộc tham vấn mà tôi đã khởi xướng".

Trước đó, ông Lecornu đã tuyên bố sẽ từ bỏ đề xuất cực kỳ không được lòng dân của ông Bayrou về việc cắt giảm hai ngày lễ quốc gia.

Tuy nhiên, các công đoàn lo ngại rằng các yếu tố khác trong việc cắt giảm ngân sách của ông Bayrou – chẳng hạn như việc đóng băng hầu hết chi tiêu phúc lợi – có thể vẫn được duy trì.

Ông Lecornu cũng đã tuyên bố sẽ bãi bỏ các đặc quyền trọn đời cho các cựu Thủ tướng, nhưng cho đến nay vẫn chưa tiết lộ kế hoạch ngân sách của mình.

Kể từ khi ông Macron đột ngột kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 6 năm ngoái, Quốc hội (Hạ viện) Pháp đã bị chia thành 3 khối riêng biệt – cánh tả, trung dung và cực hữu – mà không có khối nào chiếm đa số tuyệt đối. Điều này đã dẫn đến bế tắc liên tục về ngân sách ở cường quốc hàng đầu Tây Âu.