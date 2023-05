Không chỉ Ukraine, Nga cũng đã sẵn sàng cho kịch bản phản công của Kiev

Trong tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết các lực lượng của nước này gần như đã sẵn sàng mở cuộc phản công Nga bằng vũ khí từ phương Tây, theo hãng tin Reuters.

"Ngay khi có chỉ thị của Chúa, thời tiết và quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ phản công" - ông Reznikov nói.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không chỉ giới lãnh đạo Kiev mà cả Moscow cũng đã sẵn sàng trước một cuộc phản công tiềm năng của Ukraine.

Ukraine có những hành động đầu tiên

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thời điểm Ukraine phản công Nga đang đến rất gần, theo tờ Business Insider.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia ngày 20-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg ngày 27-4 cho biết liên minh và các đối tác đã chuyển giao hơn 98% số phương tiện chiến đấu mà họ đã cam kết cho Ukraine. Các khí tài quân sự Ukraine nhận được trong đợt này bao gồm hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng, các thiết bị quân sự và "một lượng lớn đạn dược".

Một ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cũng xác nhận công tác chuẩn bị cho cuộc phản công gần như đã hoàn tất.

Từ các thông tin trên, cộng thêm các diễn biến trên chiến trường, một số nhà phân tích quân sự thậm chí còn cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu từ lâu.

Theo giới phân tích, Ukraine đã thực hiện những bước đầu tiên, trên quy mô nhỏ và đạt được một số bước tiến ở sông Dnipro - nơi phân chia khu vực Nga và Ukraine đang kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia.

Các chuyên gia quân sự cũng dự đoán cuộc phản công của Ukraine được dự đoán sẽ diễn ra ở Zaporizhia.

Bởi xét về ý nghĩa chiến lược, việc giành lại Zaporizhia sẽ cắt đứt "hành lang trên bộ" nối dài từ lãnh thổ Nga, đi qua 4 tỉnh Ukraine (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson), đến bán đảo Crimea, theo đài CNN.

Hành lang trên bộ nối dài từ lãnh thổ Nga, đi qua 4 tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson với bán đảo Crimea. Ảnh: AL JAZEERA

4 tỉnh nói trên và bán đảo Crimea đều của Ukraine, nhưng hiện Nga đang kiểm soát.

Nga cũng đã chuẩn bị

Tuy nhiên, theo CNN, Nga cũng đã chuẩn bị cho kịch bản Ukraine phản công. Theo đó, Nga đã có gần 6 tháng để chuẩn bị và xây dựng một hệ thống phòng thủ phức tạp.

Hình ảnh vệ tinh được CNN phân tích cho thấy Moscow đã thiết lập các vị trí phòng thủ ở các vùng phía nam Ukraine – nơi Ukraine được dự đoán sẽ phản công.

Bùn lầy khiến các hoạt động của cả Nga và Ukraine trên tiền tuyến đều gặp khó khăn. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo hình ảnh vệ tinh, Moscow đã đào nhiều lớp hào chống xe tăng, đặt hàng loạt chướng ngại vật nhằm ngăn Ukraine tiến quân vào miền nam.

Trong khi đó, các ảnh chụp từ vệ tinh của công ty Maxar Technologies và phân tích dữ liệu từ Reuters cũng cho thấy Nga thậm chí đã xây dựng hàng nghìn hệ thống phòng thủ trên một khu vực rộng lớn. Các hệ thống này chủ yếu ở khu vực đông nam Zaporizhia, ở phía đông và trên dải đất hẹp nối bán đảo Crimea với đất liền Ukraine.

Nga cũng đặt hệ thống phòng thủ bao gồm, các mương chống tăng dài 30 km gần thị trấn Polohy (tỉnh Zaporizhia), cũng như các công sự phụ xung quanh các thị trấn quan trọng như Tokmak (tỉnh Zaporizhia). Mục đích của các công trình này là nhằm ngăn binh sĩ Ukraine tiến về TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) nhằm chia cắt lực lượng Nga ở phía nam.

Ngoài ra, Business Insider cũng dẫn báo cáo từ tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 1-5 cho biết Moscow đang xây dựng hệ thống phòng thủ cách xa biên giới với Ukraine hàng trăm km vì lo ngại một cuộc phản công càn quét có thể vượt qua lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã có sự xuất hiện của các mạng lưới chiến hào "ở bên trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, bao gồm ở các tỉnh Belgorod và Kursk". Theo bộ này, giới lãnh đạo Nga có thể đang lo Ukraine đạt được một bước đột phá lớn.

Thách thức cho cả hai bên

Tờ The New York Times dẫn lời các chỉ huy Ukraine cho biết trong số tất cả các tình huống mà họ phải xem xét trước khi phản công, thời tiết là yếu tố khó đoán định nhất. Những cơn mưa mùa xuân ở Zaporizhia năm nay kéo dài hơn nhiều so với những năm trước đó. Tình trạng mưa lớn trong vài tuần qua, cộng thêm đặc trưng địa hình bùn lầy ở miền trung và nam đã biến các chiến trường tiềm năng thành một bãi lầy thực sự.

Binh sĩ Ukraine nã pháo trên tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 24-4. Ảnh: AA

Theo Business Insider, nếu bùn không kịp khô như kế hoạch, cả Nga và Ukraine đều không thể tiến công, bởi địa hình lầy lội sẽ khiến các xe tăng - vốn nặng hàng chục tấn sẽ mắc kẹt và thậm chí không thể di chuyển trong trường hợp bị tấn công.

