‘Kẻ thù’ Ukraine khó đánh bại trên đường phản công

Lực lượng của Lữ đoàn pháo binh chuyên biệt số 43 (Lữ đoàn số 43) của Ukraine có gần như đầy đủ nguồn lực cần thiết để bắt đầu cuộc phản công vào mùa xuân này. Lính được nghỉ ngơi đầy đủ, có nhiều đạn dược và hiện đang sở hữu một số lựu pháo tự hành tiên tiến do Đức sản xuất thay thế các loại pháo cũ của Liên Xô, theo tờ The New York Times.

Tuy nhiên hiện tại, lực lượng này dường như không thể tiến lên phía trước. Lính Ukraine bị “kìm chân” không phải do các cuộc tấn công dữ dội của Nga, mà bởi một “kẻ thù” đặc biệt: bùn lầy.

Yếu tố bất khả kháng trong cuộc phản công

Bùn đất vào mùa xuân đen sì, nhớp nháp là một chướng ngại vật mà quân Ukraine dù khéo léo đến đâu cũng khó lòng vượt qua. Bùn làm trang thiết bị mắc kẹt và ghì chân binh lính. Những chiếc xe lọt vào bãi bùn thì xác định bánh xe chỉ quay một chỗ và càng làm xe lún sâu vào vũng lầy.

Một trung úy thuộc Lữ đoàn số 43 có bí danh Serhii cho biết: “Cho đến khi thời tiết được cải thiện, sẽ không có cuộc phản công nào…Các phương tiện sẽ bị kẹt và sau đó chúng ta sẽ làm gì nếu bắt đầu nổ súng?”, The New York Times cho hay.

Lính Ukraine nhảy từ khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze ở trên chiến trường thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Serhii đã quyết định rút tất cả những hệ thống lựu pháo tự hành mới Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất khỏi chiến trường vì sợ rằng những khẩu pháo nặng 60 tấn sẽ bị mắc kẹt dưới bùn, không thể di chuyển nếu chúng bị nhắm bắn.

Tuần trước, một hệ thống đã được kéo ra khi nó bị mắc kẹt trong bùn. Cuối tuần qua, hậu phương của các đơn vị ở tình Zaporizhzhia, lính Ukraine cũng bận rộn cạo lớp bùn đóng bánh dày đặc khỏi bánh xe và lớp bọc thép.

Ukraine đang chịu áp lực phải tiến hành một cuộc phản công và tránh thế bế tắc kéo dài trong năm 2023 và thậm chí lâu hơn. Việc không đạt được một số tiến bộ trên chiến trường, Ukraine có thể khiến những nước phương Tây trước nay ủng hộ Kiev mất kiên nhẫn.

Tỉnh Zaporizhzhia - hiện quân Nga kiểm soát một nửa, có những cánh đồng rộng lớn dẫn ra biển Azov, được coi là khu vực có khả năng xảy ra cuộc phản công lớn của Ukraine . Tuy nhiên, trong số tất cả các yếu tố mà các chỉ huy phải xem xét trước khi phát động tấn công ở đây thì thời tiết có lẽ là điều khó đoán định nhất.

Ukraine đang trông chờ vào sức nóng cuối mùa xuân và mùa hè để làm khô mặt đất tạo thành những lối đi vững chắc, cho xe tăng hạng nặng và các loại pháo di chuyển trong cuộc phản công. Tuy nhiên, nắng nóng có làm khô được bùn đất hay không thì không ai đoán được.

Những cơn mưa mùa xuân năm nay dữ dội hơn nhiều so với mọi năm và những trận mưa lớn ở Zaporizhzhia trong vài tuần qua đã biến chiến trường thành những khu vực lầy lội.

Một chỉ huy của Lữ đoàn có bí danh là Kubik nói rằng “đây là một mùa xuân bất thường”, “chưa bao giờ mưa nhiều như thế trước đây”.

Bùn lầy thách thức lựu pháo Đức tiên tiến

Lữ đoàn số 43 đã nhận được những khẩu lựu pháo Panzerhaubitze hạng nặng từ Đức và Hà Lan trong mùa đông. Sau vài tuần huấn luyện ở Đức, lữ đoàn đã dành vài tháng qua để làm quen với hệ thống pháo binh tiên tiến trên chiến trường ở Zaporizhzhia.

Pháo binh Nga đôi khi cũng bị mắc kẹt trong bùn. Tuy nhiên, do thiết kế đặc biệt ở bánh xe giống như móng vuốt, chẳng hạn như pháo tự hành Peony sản xuất từ thời Liên Xô, đã giúp loại pháo này hoạt động tốt hơn pháo Panzerhaubitze trong điều kiện lầy lội, dù nhiều yếu tố khác như sức mạnh, độ an toàn thì pháo Đức tốt hơn.

Lính Ukraine nắm tay nhau đi trên đoạn đường bùn đất. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Quân đội Ukraine cho biết những chiếc Panzerhaubitze được giao cho đơn vị Ukraine có bề mặt bánh xe bằng cao su và nó dễ vận hành hơn ở các bề mặt phẳng và cứng.

Trong điều kiện tác chiến thích hợp, Panzerhaubitze nhanh và cơ động, cho phép lính bắn vài phát rồi rút nhanh trước khi phía Nga bắn trả.

Tuy nhiên, các thiết bị điện tử nhạy cảm của Panzerhaubitze sẽ bị hỏng khi tiếp xúc với hơi ẩm hoặc bụi bẩn. Lính vận hành phải đi ủng hoặc dép đặc biệt khi vào bên trong hệ thống này để tránh bị dính bùn và mỗi xe đều có máy hút bụi riêng.

Ở Đức, các binh sĩ cho biết lựu pháo có nhà để xe kiểm soát không khí, dùng để cất giữ pháo khi không sử dụng, và rõ ràng điều kiện này không có trên chiến trường Ukraine.

Trên chiến trường, cho đến nay, những chiếc Panzerhaubitze đã hoạt động tốt dù điều kiện lầy lội, một chỉ huy pháo binh có bí danh là Mykola cho biết. Một ngày trước khi họ được gọi đến căn cứ phía sau vì thời tiết, ông Mykola cho biết đội của mình đã bắn trúng hai phát trực tiếp vào xe tăng Nga và hạ một số lính bộ binh.

Ông Mykola vừa lau nòng pháo dính đất vừa nói: “Những chiếc Panzer (Panzerhaubitze) thực sự yêu thích sự sạch sẽ…Nếu bạn bắn hai lần đầy đạn, bạn cần dành một ngày để bảo dưỡng nó”.

Nguồn: https://plo.vn/ke-thu-ukraine-kho-danh-bai-tren-duong-phan-cong-post731396.html