Manh mối từ 2 bó rau héo giúp tìm thấy cụ bà 81 tuổi mất tích

Khoảng 7h sáng ngày 30/8, Công an xã Pha Long, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Dìn Chin về việc công dân trên địa bàn là bà Cháng Seo Ly, sinh năm 1945, mất tích từ chiều tối ngày 29/8 không thấy về nhà.

Bà Cháng Sao Ly được chăm sóc tại cơ sở y tế. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pha Long đã khẩn trương huy động 10 cán bộ, chiến sĩ Công an, 12 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhân dân thôn Dìn Chin tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng phát hiện, gần khu vực nương sa nhân có 2 bó rau rừng đã héo.

Nhận định đây có thể là dấu hiệu liên quan đến quá trình di chuyển của bà Ly, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng khu vực, kiểm tra kỹ địa hình xung quanh. Không lâu sau, các lực lượng phát hiện bà Cháng Seo Ly bị ngã từ trên nương, lăn xuống chân nương sa nhân, cách nhà khoảng 950m. Bà Ly bị thương ở vùng đầu, có vết thương chảy máu, sức khỏe yếu và không thể tự đi lại.

Ngay sau khi tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng các lực lượng đã phối hợp đưa bà Ly lên xe ô tô của Công an xã, nhanh chóng đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Pha Long để được kiểm tra, chăm sóc y tế. Tại phòng khám, lực lượng Công an xã phối hợp với nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, xác định bà Ly bị chảy máu phần mềm vùng trán bên phải, đồng thời có biểu hiện mất nhiệt do phải ở ngoài trời trong đêm mưa, chân tay co rút do nhiễm lạnh.

Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe ổn định, Công an xã Pha Long đã bàn giao bà Ly cho gia đình tiếp tục chăm sóc.