Khám nhà cặp vợ chồng chuyên giải cứu chó mèo, phát hiện sự thật "ngoài sức tưởng tượng"

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 20:30 PM (GMT+7)

Một cặp vợ chồng Mỹ chuyên thực hiện các cuộc giải cứu động vật phải đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến ngược đãi vật nuôi, sau khi các lực lượng chức năng tìm thấy khoảng 150 xác chó chết tại tư gia của họ ở các bang Missouri và Texas.

Vợ cồng Tiffany (người trong ảnh) và Steven Woodington đã bị kết án hàng loạt tội danh ngược đãi vật nuôi (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách cho hay họ đã tìm thấy gần 300 động vật sống tại nhà ở của cặp vợ chồng Tiffany và Steven Woodington, những người hiện đang điều hành tổ chức giải cứu động vật mang tên All Accounted For. Rất nhiều trong số chúng đã bị cho an tử do điều kiện sức khỏe quá yếu.

Tiffany Woodington, 49 tuổi, bị tòa án bang Missouri kết án 10 tội danh về lạm dụng động vật cấp nghiêm trọng và 2 tội danh lạm dụng động vật cấp độ nhẹ. Chồng cô, Steven Woodington, 55 tuổi, bị tòa án bang Texas kết án 19 tội danh đối xử tàn bạo với động vật. Một người đàn ông khác, được coi là người chăm sóc vật nuôi, cũng bị tòa án bang Texas kết tội có hành vi tàn ác với động vật.

Omar Lucio, Cảnh sát trưởng Hạt Cameron, bang Texas, vào hôm qua cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy khoảng 270 con chó – khoảng 20 trong số chúng đã chết – tại nhà ở của vợ chồng Woodington trong một cụm dân cư nhỏ ở Los Fresnos, thuộc thành phố Brownsville nằm ở phía nam Texas. Theo ông Lucio và Công tố viên Hạt Cameron Edward Sandoval, sự việc bị phát giác vào ngày 9.9 vừa qua, sau khi các nhà chức trách nhận được những khiếu nại của người dân nơi đây về những tiếng chó sủa.

Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều con chó bị dính đầy phân và nước tiểu, và cứ 2 hoặc 3 trong số chúng bị nhốt trong một chiếc lồng. Các nhà chức trách ước tính rằng hơn một nửa số chó được phát hiện tại Texas đã không thể sống sót hoặc bị buộc phải đem đi an tử.

"Đây là trường hợp ngược đãi động vật tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến", ông Lucio, người đã có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành công vụ, cho hay, "Điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng."

Paul Fourt Jr., luật sư của Steven Woodington, cho biết thân chủ của mình vẫn kiên quyết không nhận tội. Ông Fourt giải thích rằng Woodington cũng có ý định gửi những con chó đến nơi ở mới tại Kansas và Oklahoma để chúng được nhận nuôi, nên những người khác mới phải chịu trách nhiệm cho sự ngược đãi đối với chúng.

Điều kiện gây "rùng mình" bên trong một cơ sở nuôi nhốt động vật của vợ chồng Woodington (Ảnh: Sở Cảnh sát Hạt Benton)

Trong khi đó, Sở Cảnh sát Hạt Benton cho biết sau khi được dẫn đến một điểm trung chuyển động vật của vợ chồng Woodington tại Cole Camp, Misouri vào ngày 12.9 vừa qua, họ đã tìm thấy khoảng 120 con chó chết và 1 con mèo chết “ở các trạng thái phân hủy khác nhau, một số chỉ còn trơ xương". Theo ông Eric Knox, Cảnh sát trưởng hạt Benton, một số con đã chết khi bị nhốt trong cùng một chuồng, khiến việc xác định chính xác số liệu chó mèo tử vong trở nên khó khăn.

Các lực lượng chức năng cũng tìm thấy 38 con chó và một con mèo "còn sống, nhưng trong một điều kiện ngoài sức tưởng tượng". Một số con thậm chí đã bị Tiffany Woodington chuyển đến một địa điểm khác trong khu vực. Bà này khai rằng những con chó tử vong do “bị quấy rầy” và tất cả chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày, quãng thời gian xảy ra quá nhanh nên bà đã không kịp ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

Jeane Jae, phát ngôn viên của Hiệp hội Nhân đạo bang Missouri, cho biết những con vật còn sống sót, hiện đang được chăm sóc, đều trong tình trạng lông bù xù và gầy trơ xương.

"Sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi những con vật này", Jae nói và cho biết thêm rằng 1 con chó và 1 con mèo nữa được tìm thấy ở Missouri phải bị cho an tử vì lý do sức khỏe.

Eric Knox, Cảnh sát trưởng hạt Benton, cho biết ông ngạc nhiên khi không thể nghe thấy “một lời nào" về các vấn đề tại dây, trước thời điểm những xác động vật chết được tìm thấy, dù nhà Woodington chỉ sống cách người hàng xóm gần nhất của mình có khoảng 152 mét.

"Điều làm tôi ngạc nhiên là không một ai trong cụm dân cư nói rằng họ muốn khám xét nhà ở của người phụ nữ này (Tiffany Woodington), dù tôi đã ngửi thấy mùi tử khí ngay khi vừa lái xe đến trước nhà cô ta," ông cho biết, "Tôi là một người yêu chó, và tôi sẵn sàng đấu tranh vì sự an toàn của chúng."