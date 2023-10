Israel thả 6.000 quả bom, xới tung Dải Gaza

Guardian hôm nay (13/10) dẫn thông báo của không quân Israel xác nhận họ đã triển khai hàng chục máy bay quân sự tấn công mục tiêu của Hamas trên khắp Dải Gaza kể từ khi xung đột nổ ra cuối tuần trước và đến nay đã thả khoảng 6.000 quả bom các loại xuống khu vực này.

Một khu phố ở Dải Gaza tan hoang sau đợt tấn công của Israel. Ảnh: NYTimes

Theo WashingtonPost, số bom mà Israel sử dụng gần một tuần lớn hơn số bom mà Mỹ khai hỏa một tháng khi họ tiến hành chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở cả Iraq lẫn Syria; và thấp hơn một chút lượng bom Mỹ sử dụng một năm ở Afghanistan.

Cụ thể, báo cáo công khai của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho thấy, Mỹ sử dụng hơn 7.400 quả bom trong năm ác liệt nhất của cuộc chiến Afghanistan. Một báo cáo khác của Liên hợp quốc (LHQ) chỉ ra rằng NATO thả 7.600 quả bom trong toàn bộ cuộc can dự vào Libya năm 2011.

Dải Gaza có diện tích nhỏ và mật độ dân số đông. Theo cơ quan y tế Palestine, các cuộc tấn công do Israel thực hiện khiến 1.500 dân thường thiệt mạng, với 1/3 là trẻ em. Ngoài ra, hơn 6.000 người khác bị thương nhưng không nhận được chăm sóc y tế phù hợp do hạ tầng dân sự bị hư hại.

Hình ảnh do truyền thông khu vực ghi lại cho thấy các tòa nhà ở Dải Gaza liên tiếp bị đánh sập. LHQ xác nhận hàng trăm ngàn người Palestine sinh sống tại khu vực đã buộc phải rời khỏi nhà cửa. Hàng chục nghìn người chen chúc trong các trường học do LHQ điều hành với hi vọng tránh bom đạn Israel.

Người Palestine cố gắng tìm kiếm người sống sót sau đợt tấn công của Israel. Ảnh: GettyImages

Vẫn theo thống kê của LHQ, chiến dịch ném bom của Israel đã phá hủy hoàn toàn 752 tòa nhà dân cư, trong khi hơn 1.800 tòa nhà khác hư hại đến mức không thể ở được. Ngoài ra, 11 nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy, 7 nhà thờ khác bị hư hại.

Israel từ đầu tuần đã phong tỏa toàn diện Dải Gaza. Nhà máy điện duy nhất ở Dải Gaza ngày 11/10 hết nhiên liệu và ngừng hoạt động. Buổi tối ở hầu hết khu vực này chỉ còn lại những ánh đèn được chạy bằng máy phát điện cá nhân.

"Các bệnh viện ở Gaza mất điện, đe dọa tính mạng những đứa trẻ trong lồng ấp và bệnh nhân cao tuổi cần thở oxy. Dịch vụ chạy thận và chụp X-quang đều đã dừng. Không có điện, bệnh viện nguy cơ biến thành nhà xác", Fabrizio Carboni, giám đốc khu vực của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), nói.

Trên lãnh thổ Israel, nhà chức trách nước này xác nhận hơn 1.300 người thiệt mạng vì hỏa lực của Hamas cùng 3.300 người khác bị thương. Phía Israel cũng tìm thấy 1.500 thi thể các thành viên Hamas sau khi họ giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía Nam đất nước.

