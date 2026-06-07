Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu M/T Davina của Iran

Siêu tàu chở dầu M/T Davina

Tàu này bị cáo buộc liên quan đến "hạm đội tàu ma" - mạng lưới tàu chở dầu được cho là giúp Iran né tránh trừng phạt và thu lợi từ xuất khẩu dầu thô.

Theo DOJ, tàu M/T Davina có sức chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô. Con tàu này đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt do bị tình nghi tham gia vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran, vi phạm các biện pháp cấm vận quốc tế hiện hành.

DOJ khẳng định việc bắt giữ là một phần trong chiến dịch tăng cường thực thi trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Iran, nhằm làm gián đoạn các mạng lưới vận chuyển và tài chính bị cho là hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.

Giới chức Mỹ cáo buộc “đội tàu ma” là nhóm tàu thường xuyên thay đổi tên gọi, cờ đăng ký, quyền sở hữu hoặc sử dụng phương thức che giấu hành trình.

Động thái diễn ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục triển khai chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Iran.

Trong những tuần gần đây, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã mở rộng trừng phạt với nhiều công ty vận tải, tổ chức tài chính và mạng lưới trung gian bị cáo buộc hỗ trợ buôn bán dầu Iran.

DOJ tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và các đối tác quốc tế để truy tìm, phong tỏa và tịch thu các tài sản liên quan đến hoạt động né tránh lệnh trừng phạt của Iran trên phạm vi toàn cầu.