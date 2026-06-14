Israel lo ngại về thỏa thuận sắp ký giữa Mỹ và Iran

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Kênh số 12 của Israel cho biết, một số quan chức cấp cao nước này hồi tối 13/6 cảnh báo rằng, các điều khoản của bản ghi nhớ sắp ký giữa Mỹ và Iran, gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh của Israel. Nguyên nhân là bởi Mỹ đã đồng ý với những điều kiện then chốt mà Iran yêu cầu.

Cảnh báo của các quan chức cấp cao Israel đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ, Iran cùng nhà trung gian Pakistan đều xác nhận việc chuẩn bị ký kết thỏa thuận, sớm nhất là trong ngày hôm nay (14/6). Thỏa thuận có điều khoản quy định chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng nghĩa Israel sẽ phải dừng tấn công lực lượng Hezbollah, thậm chí phải rút quân khỏi khu vực miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: Daily Express

Đặc biệt, văn kiện được cho là hoàn toàn không đả động vấn đề tên lửa đạn đạo, cũng như chính sách của Iran với các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến. Đây được cho là tình huống khiến giới chức Israel lo ngại.

Để tìm biện pháp đối phó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanayhu đã quyết định triệu tập cuộc họp Nội các an ninh bất thường vào tối nay (14/6). Thông tin này được các phương tiện truyền thông chính thức của Israel xác nhận. Tuy nhiên, các nguồn tin không đưa ra nhận định hay dự báo về phản ứng cũng như quyết định mà Chính phủ Israel có thể đưa ra tại cuộc họp.

Israel đã cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran ngày 28/2 vừa qua với lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm Israel phát động chiến tranh chống Iran. Trước đó, tháng 6/2025, Israel cũng đã tiến hành chiến dịch tập kích phủ đầu dữ dội vào Iran, viện lý do ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả Israel và Mỹ đều chưa được ra được bằng chứng thuyết phục về việc Iran sở hữu, hay có kế hoạch rõ ràng về phát triển vũ khí hạt nhân. Ngược lại, Iran nhiều lần tuyên bố hoàn toàn không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân, sẵn sàng hợp tác tích cực với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), để làm rõ bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân mà nước này đang phát triển.