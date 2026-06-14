Điểm nóng xung đột ngày 14-6: Kế hoạch đổ bộ bí mật của Mỹ vào Iran

CNN vừa dẫn hai nguồn thạo tin cho biết tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 19-5 đã bí mật đến trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để nghe báo cáo về phương án đưa lực lượng bộ binh vào Iran.

Tướng Caine khi đó phải gấp rút rời cuộc họp của các quan chức cấp cao NATO tại Brussels - Bỉ để vượt Đại Tây Dương trở về trụ sở CENTCOM tại Tampa bang Florida - Mỹ.

Sau đó, ông trình các phương án lên Tổng thống Donald Trump. Mức độ khẩn cấp và nhạy cảm của cuộc họp cho thấy chính quyền Mỹ từng tiến rất gần quyết định bật đèn xanh cho chiến dịch trên bộ có độ rủi ro cao này.

Tòa nhà lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, bên ngoài TP Bushehr, miền Nam Iran, tháng 8-2010. Ảnh tư liệu: AP

Mục tiêu của Mỹ là sử dụng vũ lực thu giữ khoảng 440 kg uranium được Iran làm giàu gần cấp độ vũ khí, thành phần then chốt để chế tạo bom hạt nhân. Kho vật liệu này nằm chủ yếu nằm sâu trong các đường hầm tại Isfahan, Natanz và Fordow của Iran.

Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng đã tạm dừng kế hoạch sau khi được cảnh báo chiến dịch có thể kích hoạt đòn trả đũa dữ dội từ Tehran, kéo dài xung đột và khiến kinh tế toàn cầu thêm hỗn loạn.

Dù quân đội chính quy Iran đã suy yếu đáng kể nhưng lực lượng Mỹ vẫn có thể đối mặt bẫy trong đường hầm, tên lửa phòng không, tên lửa vác vai, cùng kho UAV và tên lửa đạn đạo còn lại của Tehran.

Việc chuẩn bị diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump nhiều lần nói Mỹ và Iran đang tiến gần thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Ngày 11-6, ông cho biết hai bên có thể sớm ký thỏa thuận, thậm chí ngay cuối tuần này.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cảnh báo khoảng 440 kg uranium được Iran làm giàu đến mức 60%, có thể đủ để chế tạo tối đa 10 quả bom nếu Tehran tiếp tục làm giàu và quyết định vũ khí hóa chương trình hạt nhân.

Các chuyên gia hạt nhân hoài nghi khả năng Mỹ tìm thấy, xác minh và đưa toàn bộ uranium ra khỏi hệ thống đường hầm trong điều kiện đối đầu.

Trong khi đó, tình báo Mỹ tin rằng đã xác định được vị trí kho uranium của Iran nhờ hoạt động giám sát liên tục từ trên cao. Việc thu giữ trên thực địa sẽ cần hàng trăm lính đặc nhiệm.

Các chỉ huy quân sự đánh giá rủi ro đối với lực lượng đặc nhiệm ở mức "cao đến cực cao", ngay cả khi chiến dịch thành công. "Việc lục soát các đường hầm và toàn bộ thùng chứa sẽ khó đến mức điên rồ. Chúng tôi phải thiết lập một lực lượng quy mô lớn" - một nguồn tin nói với CNN.

Rủi ro không chỉ giới hạn trên chiến trường Iran. Theo ba nguồn tin, Tehran còn tính đến một đòn đáp trả kinh tế mang tính "hủy diệt" đó là thúc đẩy lực lượng Houthi ở Yemen phong tỏa eo biển Bab al-Mandab nếu đàm phán thất bại và chiến sự bùng phát trở lại.

Đây là cửa ngõ biển Đỏ và tuyến vận tải huyết mạch trong lúc eo biển Hormuz bị đóng suốt nhiều tháng. Tehran đến nay vẫn kiềm chế, chưa thúc đẩy Houthi mở rộng tấn công vì lo động thái này có thể phá hỏng đàm phán hòa bình đang diễn ra.