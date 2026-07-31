Israel lần đầu hé lộ nơi máy bay Mỹ xuất kích tấn công Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel 14 của Israel, ông Katz cho biết: "Máy bay chiến đấu của Mỹ đang cất cánh từ Israel để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran", đồng thời khẳng định Tehran hoàn toàn nhận thức được việc Washington triển khai lực lượng theo cách này.

Máy bay F-35 cất cánh tại căn cứ không quân Nevatim ở Israel. (Ảnh: MW)

Ông cũng tiết lộ rằng Israel muốn mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran, nhưng đến nay Mỹ vẫn chưa chấp thuận kế hoạch đó. "Chúng tôi rất muốn tấn công các mục tiêu năng lượng của Iran, nhưng Mỹ không đồng ý ở giai đoạn này", ông Katz nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đồng thời cảnh báo, nếu Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, Israel sẽ đáp trả bằng "toàn bộ sức mạnh" và vẫn sẵn sàng tự hành động nếu cần thiết.

Israel mang lại lợi thế lớn cho các chiến dịch không kích của Mỹ

Việc sử dụng các căn cứ không quân tại Israel đem lại nhiều lợi thế đáng kể cho quân đội Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Israel sở hữu mạng lưới căn cứ không quân hiện đại, hệ thống hầm trú ẩn kiên cố dành cho máy bay, mạng lưới phòng không nhiều lớp cùng cơ sở hậu cần phát triển, biến nước này thành một trong những địa điểm triển khai lực lượng tiền phương có năng lực nhất của Mỹ tại Trung Đông.

So với nhiều căn cứ ở khu vực Vùng Vịnh, các căn cứ tại Israel còn có ưu thế nhờ nhiều thập kỷ hợp tác quân sự chặt chẽ với Mỹ.

Hai lực lượng không quân sử dụng các hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc có mức độ tương thích rất cao. Nhiều cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức trong nhiều năm qua cũng giúp hai bên đạt khả năng phối hợp tác chiến đáng kể, từ lập kế hoạch không kích, tiếp nhiên liệu trên không, tác chiến điện tử cho đến chia sẻ thông tin tình báo.

Các hình ảnh vệ tinh và nhiều nguồn tin công khai trước đây cho thấy, Không quân Mỹ đã triển khai nhiều khí tài đến các căn cứ tại Israel trước khi tiến hành các chiến dịch phối hợp với nước này nhằm vào Iran.

Trong số đó có các tiêm kích tàng hình F-22, máy bay tiếp dầu trên không cùng nhiều lực lượng hỗ trợ khác. Theo đánh giá của các nhà phân tích, việc sử dụng các căn cứ ở Israel giúp Mỹ giảm sự phụ thuộc vào các căn cứ tại khu vực Vùng Vịnh, vốn nằm gần Iran hơn và dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Những căn cứ như Al Udeid tại Qatar hay Prince Sultan ở Saudi Arabia được cho là đã hứng chịu nhiều đòn tập kích, gây thiệt hại đáng kể về trang thiết bị của Mỹ và các đối tác.

Căn cứ tại Israel cũng không hoàn toàn an toàn

Dù được bảo vệ tốt hơn, các căn cứ quân sự tại Israel vẫn được đánh giá là đối mặt với nhiều rủi ro.

Cuối tháng 3, tờ Haaretz của Israel cho biết 8 trong số 10 tên lửa Iran phóng vào Israel đã đánh trúng mục tiêu.

Thông tin này xuất hiện sau nhiều báo cáo và đoạn video ghi lại việc các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel và Mỹ không thể đánh chặn toàn bộ các đợt tấn công. Theo Haaretz, hiệu quả của các cuộc tập kích từ Iran còn tăng lên khi hệ thống phòng không bị quá tải.

Các nhà phân tích Israel cho rằng nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc mạng lưới phòng không bị bào mòn theo thời gian và việc các hệ thống radar tiền phương của Mỹ tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị phá hủy, làm suy giảm đáng kể khả năng cảnh giới.

Trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28/2, Washington đã triển khai hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong và xung quanh Israel.

Các lực lượng được điều động gồm ba tổ hợp THAAD của Lục quân Mỹ bố trí tại Israel và Jordan, cùng nhiều kho dự trữ tên lửa đánh chặn được tái triển khai từ lãnh thổ Mỹ, Hawaii, Guam và Hàn Quốc.

Ngoài ra, các tàu khu trục AEGIS của Hải quân Mỹ cũng tham gia hỗ trợ nhiệm vụ phòng thủ tên lửa.

Trong khi đó, Iran được cho là đã sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo có khả năng xuyên phá cao hơn, bao gồm Fattah 2 với phương tiện lượn siêu thanh, cùng các mẫu tên lửa sử dụng đầu đạn tái nhập khí quyển cơ động hoặc mang nhiều đầu đạn nhằm tăng khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ.