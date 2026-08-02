Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La

Thông tin ban đầu được biết, tối 1/8, trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù xảy ra mưa lớn.

Đến khoảng 19h00’, người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt tại lan can bên đường. Sau khi nhận được tin báo, gia đình cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và xác định có 3 người là trẻ em trú tại bản Chéo Bau mất tích gồm: T.T.L, sinh năm 2012; T.T.T, sinh năm 2023 và T.T.N, sinh năm 2021.

Mưa lớn khiến 3 người ở xã Gia Phù bị lũ cuốn trôi (Ảnh minh họa)

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu T.T.N, cách vị trí xe máy khoảng 700m tại khu vực suối Bau cũ, nạn nhân đã tử vong. Đến 22h, tiếp tục tìm thấy cháu T.T.L, cách vị trí xe máy khoảng gần 3km, thuộc khu vực suối bản Nà Lạy, cũng đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại là cháu T.T.T.

Ngay trong tối nay, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 125 người gồm lực lượng thường trực, công an, dân quân, cán bộ địa phương và nhân dân các bản Chéo Bau, Suối Cấy, Suối Thịnh, Nà Lạnh, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối, địa hình hiểm trở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.