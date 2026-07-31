Pakistan: Đàm phán Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn giữa lúc hai bên liên tục tấn công lẫn nhau

Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố ngày 30-7-2026 cho thấy máy bay Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết, các cuộc thương lượng vẫn diễn ra nhằm hạ nhiệt căng thẳng, mặc dù hai bên tiếp tục các đợt tấn công quân sự gây lo ngại xung đột tại Trung Đông sẽ lan rộng.

Ông Andrabi nhấn mạnh các cuộc thương lượng tập trung vào việc giảm leo thang và tìm giải pháp cho tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu.

Theo ông Andrabi, Pakistan với vai trò trung gian hòa giải, đang nỗ lực đưa các bên trở lại các cuộc đàm phán kỹ thuật theo khuôn khổ thỏa thuận mà Islamabad từng góp phần thúc đẩy trước đó.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy trên một tàu chở khí đốt tại cảng Damietta của Ai Cập sau khi con tàu được cho là bị trúng bom từ máy bay không người lái của Iran, ngày 29-7-2026

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành một "làn sóng không kích quy mô lớn" nhằm vào hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm nhiều sở chỉ huy quân sự, để đáp trả các vụ tấn công mới nhằm vào Jordan.

Vũ khí trưng bày tại Thủ đô Tehran, Iran ngày 30-7-2026

Iran cho biết 3 thành viên IRGC đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại tỉnh Zanjan ở Tây Bắc nước này. Hãng thông tấn IRNA cũng đưa tin nhiều khu vực tại tỉnh Khuzestan và đảo Qeshm ở vịnh Ba Tư bị tập kích.

Các cuộc không kích do lực lượng Mỹ tiến hành nhằm vào tỉnh Zanjan, Iran

Trong khi đó, quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn 5 tên lửa của Iran trong ngày thứ hai liên tiếp và không ghi nhận thương vong. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận tiến hành cuộc tấn công, cáo buộc Mỹ sử dụng các căn cứ tại Jordan để mở các đợt không kích nhằm vào lãnh thổ Iran.

Bộ Quốc phòng Kuwait lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào tòa nhà của một công ty Trung Quốc ở miền Bắc, khiến một người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cảng biển Địa Trung Hải Damietta ngày 30- 7-2026

Trong khi đó, Ai Cập xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cảng nhập khẩu khí đốt trên Địa Trung Hải hôm 29-7 là do máy bay không người lái gây ra. Đây là lần đầu tiên Ai Cập trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp kể từ khi xung đột khu vực bùng phát hồi tháng 2.

Giới chức Ai Cập cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định thủ phạm. Lực lượng Houthi ở Yemen phủ nhận liên quan, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng đây có thể là một chiến dịch "cờ giả" do Israel dàn dựng.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp hành động nhằm ngăn chặn xung đột tiếp tục leo thang.