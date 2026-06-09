Iran tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự chống Israel

Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam ol-Anbiya của Iran cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Tehran thực hiện điều mà họ mô tả là một "phản ứng mạnh mẽ" nhằm ủng hộ người dân Lebanon, sau cuộc không kích của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Tên lửa từ phía Iran phóng vào lãnh thổ Israel. Ảnh: Getty

Trong tuyên bố được các hãng thông tấn Fars và Tasnim dẫn lại, quân đội Iran nêu rõ: "Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đáp trả mạnh mẽ Israel, nhằm ủng hộ người dân Lebanon".

Tuyên bố cho biết thêm: "Mặc dù Iran tạm ngừng các hoạt động của lực lượng vũ trang song nếu Israel tiếp tục thực hiện hành động gây hấn nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có miền nam Lebanon, Iran sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn nhiều."

Về phía Israel, Văn phòng Thủ tướng nước này ngày 8/6 đã gửi thông điệp tới các thành viên nội các, khẳng định Israel "sẽ không chấp nhận nỗ lực của Tehran nhằm thiết lập một phương trình mới". Theo một quan chức Israel, Tehran đang tìm cách tạo ra tiền lệ rằng, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào mục tiêu của Hezbollah tại Beirut sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công của Iran vào các khu dân cư ở Israel.

Thông điệp của Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trên khắp Lebanon khi cần thiết nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah đối với công dân Israel".